Diputados aprueban en lo general el Presupuesto de Egresos 2022

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, en el que se distribuirán 7.88 billones de pesos para el próximo año.

El dictamen fue aprobado con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones.

Para la discusión en lo particular, las bancadas presentaron mil 906 reservas, por lo que se prevé que la discusión dure al menos dos días más.

Durante la segunda ronda de intervenciones sobre la discusión en lo general del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, MC y PRD, externaron sus cometarios a favor y en contra.

El diputado de Morena, Raymundo Atanacio Luna, refirió que el Estado es quien recibe las contribuciones de las y los mexicanos, por lo que está obligado a gastar cada peso con honestidad, eficiencia y cumpliendo la austeridad republicana de este gobierno.

Por ello, dijo, votaría a favor del dictamen, el cual propone para el Ramo 27- Función Pública mil 446 millones de pesos para el ejercicio 2022, lo cual representa un incremento.

De la misma bancada, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez se pronunció a favor del dictamen, ya que es un presupuesto con sentido social orientado al bienestar y al desarrollo del campo mexicano.

«Las y los diputados de la Cuarta Transformación somos de palabra comprometidos con el campo y el pueblo de México”, afirmó.

En tanto, la diputada del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo, expuso que ningún presidente había tenido tanto dinero para disponer, pero no le alcanza para los que más necesitan.

«Vamos a votar en contra porque es un presupuesto que no protege a la niñez, abandona la primera infancia y dice incrementar el rubro de salud, pero no hay para el esquema básico de las vacunas; no se apoya la igualdad para las mujeres”, dijo.

La diputada panista Leticia Zepeda Martínez comentó que su bancada no puede acompañar un presupuesto que olvida a los municipios.

«Hoy se hicieron presentes alrededor de 350 alcaldes que vienen a solicitar que dentro del presupuesto se etiquete nuevamente los fondos que antes existían; estamos convencidos de que México merece un presupuesto que le permita alcanzar una vida mejor y más digna para todos”, afirmó.

