Dirigente nacional de RSP llama a dar la espalda a los partidos políticos de siempre

“Y si los candidatos de RSP no se venden ni se doblan, entonces menos que declinen”, afirmó el dirigente nacional del partido Redes Sociales Progresistas, José Fernando González Sánchez, al acompañar a los candidatos la diputación federal, diputación local y presidencia municipal en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas a sus respectivos cierres de campaña.

Ante unos 7 mil militantes y simpatizantes de RSP, en ambos actos, llamó a los votantes a participar este seis de junio sin temor y dejando atrás a los oscuros partidos del pasado.

“Sin dogmas y sin fanatismos el seis de junio denle la espalda a los partidos de siempre y voten por esta nueva opción que, su lema lo dice todo, por un México hacia adelante, por un Chiapas hacia adelante.”

Pidió a los militantes de RSP votar tres de tres y les explicó que el próximo domingo recibirán tres boletas: en una va el rostro de los aspirantes a presidente municipal, en otra el de los candidatos a diputado local y en otra el de los postulados a la diputación federal.

La política es un servicio a la sociedad, no es un mercado, afirmó además de pedir a los ciudadanos darle la oportunidad a un nuevo partido político y no a las coaliciones que han intentado comprar candidatos a toda costa, ignorando que las personas no venden su dignidad.

EN TUXTLA GUTIÉRREZ

En el cierre de campaña de Tuxtla Gutiérrez, Serafín Culebro, candidato a diputado federal por el Distrito 9, advirtió que a pesar del acoso y la intimidación de quienes añoran el pasado su candidatura no se vende y va con todo para este 6 de junio.

Alberto Morales Bernal, candidato a presidente municipal, llamó a darle la espalda a los de siempre para que no nos vaya como siempre.

EN SAN CRISTÓBAL

En San Cristóbal de Las Casas, Fernando González recordó que RSP es uno de los pocos partidos que ha firmado el pacto verde, a pesar de que su color rojo significa progresismo.

Exhortó a los ciudadanos a votar por Carlos Bermúdez Crocker, candidato a presidente municipal del “Valle del Jovel”, quien al tomar la palabra destacó que su campaña se ha basado en propuestas y no en descalificaciones.