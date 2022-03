Disculpa pública de Cuevas, ejemplo de justicia chapucera: Sheinbaum

La disculpa pública que ofreció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas como parte del acuerdo reparatorio que alcanzó con sus víctimas no cumple con los protocolos establecidos para tal fin, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Entiendo que el juez está notificando a la fiscal, lo comentó hace unos momentos. Yo no considero que esa sea una disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de los que se hizo. Eso parece una justicia chapucera, en una banqueta, hablando frente a medios de comunicación. Entonces, considero yo que, como se estableció, no se están cumpliendo las condiciones, sobre todo en términos de la justicia y en términos de las víctimas”.

La mandataria capitalina sostuvo que, ante lo sucedido, el Juez de Control deberá de determinar si con lo que hizo Sandra Cuevas se cumplió con acordado.

“Una disculpa pública, por ejemplo, que establece la Contraloría General de la Ciudad de México frente a un tema, tiene que ser frente a un espacio especial, tiene que ser frente a un texto especial y tiene que haber un reconocimiento y, en este caso, siempre hay que pensar en la justicia y en las víctimas ¿A pesar de que dijo los nombres? Sí, pero tiene que ser frente a las víctimas en cualquiera de los casos. Así se hace, normalmente, en cualquiera de estos casos. Recuerden otros casos que ha habido con la Fiscalía y se ha hecho de esta manera”.

Finalmente, la mandataria capitalina comentó que por el momento no tiene pensado reunirse con Cuevas Nieves quien este viernes regresó nuevamente a alcaldía Cuauhtémoc para cumplir con su periodo de gobierno el cual concluye en 2024.

Por: Excélsior