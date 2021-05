Dos gaseras de Veracruz se negaron a ser verificadas, reporta Profeco

GMx

Durante su participación en la conferencia mañanera, la subprocuradora de Servicios y encargada de Despacho de la Profeco, Surit Berenice Romero Domínguez, reportó que dos distribuidoras de gas L.P., de Veracruz, se negaron a ser verificadas.

Se trata de la razón social Vera Gas del Golfo, ubicada en Prolongación Cuauhtémoc, en el inicio de la autopista Veracruz – Cardel, en Veracruz, Veracruz; así como de la Estación de Carburación Gasplus, en carretera Poza Rica – Coatzintla 502, División de Oriente, Poza Rica, Veracruz.

Al ofrecer el reporte semanal del Quién es Quién en el Precio de los Combustibles, la funcionaria indicó que, del 15 al 21 de mayo, se llevaron a cabo 112 visitas, de las cuales una resultó con infracción y que, en total, cuatro básculas fueron inmovilizadas.

Romero Domínguez también informó de las acciones de verificación a gasolineras. Indicó que, del 14 al 20 de mayo, se atendieron 182 denuncias por medio de la aplicación Litro por Litro, con 145 visitas realizadas, donde una resultó con irregularidades en dar litros de a litro y dos bombas inmovilizadas.

Resaltó a Redco, Chevron y Arco como las marcas de la lista de las que tienen los precios más altos; en tanto que Total, G500 y Orsan, por el contrario, continúan como las de los precios más bajos.

QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS

Del 10 al 16 de mayo, al considerar los índices de ganancia más altos, por marca y por región, en gasolina regular se encontró el precio más alto de $21.99 pesos por litro, margen de $3.32 en Hidrocarburos de la Sierra, de franquicia G500, en Tacotalpa, Tabasco. El precio más bajo fue de $18.77 y margen de $0.16, en Gasolinera Jamsa, franquicia Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz.

En gasolina premium, Estación de Servicio León, de Chevron, en León, Guanajuato, registró el precio más alto de $23.49, con margen de $2.57. Servicio Boca, de franquicia Pemex, en Boca del Río, Veracruz, tuvo el precio más bajo de $20.38 y margen de $0.21.

Respecto al diésel, el precio más alto, de $22.89 y margen de $3.34, lo tuvo Grupo Enermar Sapi, de Arco, en Empalme, Sonora. El precio más bajo de $20.36, margen de $0.15, en Servicio Larreaga, de G500, en Tampico, Tamaulipas.

De febrero de 2020 al 21 de mayo de 2021, el precio promedio de la gasolina regular pasó de $19.80 a $20.51, la premium de $20.85 a $22.20 y el diésel de $21.17 a $21.64.

MONITOREO DE GAS L.P.

En la venta por litro de gas Licuado de Petróleo (LP) en tanque estacionario, el precio más alto que se encontró fue de $14.75 pesos por litro y margen de $5.82, en Garza Gas, en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. El precio más bajo lo tuvo Gas del Pacífico, de Gaspasa, en Concordia, Sinaloa, de $11.89 por litro y margen de $1.69.

En la venta por kilo en cilindros, Servigas del Valle, de Lomas Gas, en la Alcaldía Cuajimalpa, en Ciudad de México, tuvo el precio más alto de $27.50 por kilo y margen de $10.33. Gas del Pacífico, de Gaspasa, en Concordia, Sinaloa, tuvo el precio más bajo de $22.02 por kilo con margen de $2.52.

La subprocuradora de Servicios de la Profeco recordó a los consumidores la importancia de consultar la aplicación Litro por Litro en gasolinas y diésel, así como la AmiGasLP, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Ahí no solamente pueden encontrar precios más bajos, sino que van a encontrar a distribuidores autorizados por la Comisión. Muchos de los repartidores de gas L.P., no están registrados por la Comisión y sus vehículos de reparto, pipas y cilindros no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas”, comentó la funcionaria.