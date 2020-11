Echan de Canal Once a John Ackerman y Sabina Berman, tras broncas “al aire”

GMx

Tras una serie de pleitos que fueron expuestos en redes sociales, pero incluso “al aire”, el Canal Once determinó dar por concluida la tercera temporada del programa “John y Sabina”, el cual era conducido por John Ackerman y la periodista Sabina Berman.

Uno de los episodios más “fuertes” sucedió esta semana cuando, en entrevista con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, los conductores evidenciaron sus diferencias al aire.

John ignoró a la periodista al comienzo del programa y ella, preguntó al funcionario sobre el machismo, en respuesta a su compañero.

“Señor secretario, tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos coconductores, pero no tiene remedio. Ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, como secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar”, soltó la periodista, al aire, mientras el funcionario tuvo que emitir una opinión a regañadientes.

En un breve comunicado, el Canal Once aseguró que “de común acuerdo, los conductores del programa ‘John y Sabina’ han dado por terminada anticipadamente la tercera temporada de la serie.”

Por otra parte, dice el informe, “el Once informa que ha iniciado los trámites para contratar a John Ackerman a fin de que realice un programa de opinión el año próximo”.

Además, el Once y Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), han iniciado conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman.

Algunos comunicadores criticaron la postura machista de John Ackerman, esposo de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien ya ha estado metido en otras polémicas.