El fracaso del INSABI: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

El INSABI resultó todo un fracaso. Las mentiras de la 4T vuelven a salir a flote como ha sido costumbre de un gobierno fallido en todos los sentidos y el gobierno federal en su afán revanchista le cambia de nombre a los programas de sexenios pasados y les pone su sello personal, pero sin planeación alguna, a la de “ahí se va”, dejando desamparados a millones de mexicanos, como es el caso de la salud que gozaban de los beneficios de lo que fue el Seguro Popular.

Tal parece que este gobierno pretende privatizar los servicios de salud, quiere ahorcar al pueblo, cuando el “emperador” Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que el pueblo es primero. ¡Mentira! Pero bueno, prometió acabar con los pobres y parece que lo va a cumplir, va acaban con ellos matándolos al negar los servicios de salud y medicinas.

Como siempre lo ha hecho, ordena a sus “servidores” (funcionarios) a realizar el trabajo sucio y cuando las cosas no le salen bien sale a desmentirlos y de esa manera quedar bien ante un México que ya se está cansando de tantas medidas populacheras que no dan resultados.

Los mexicanos están llegando al hartazgo de AMLO y su partido Morena que lo llevó al poder, un partido soberbio al igual que su dueño que va en picada por tantos errores cometidos.

GARANTIZA SSM ABASTO DE MEDICAMENTOS…

La Secretaría de Salud en Michoacán, a cargo de Diana Carpio Ríos, ha logrado mantener la estabilidad en el abasto de medicamentos en toda su infraestructura a nivel estatal, pero sobre todo con una política de transparencia, orden y saneamiento en las finanzas que ha sido reconocida por el gobierno federal.

La verdad que la funcionaria es una de las que mejores resultados le han dado al gobernador Silvano Aureoles, por ello, se dijo que en los Centros de Salud urbanos y rurales, el suministro se ha mantenido en un 84.08 por ciento, en tanto que en los 27 hospitales de la dependencia ha sido del 80.88 por ciento, es decir, con un incremento que hoy representa el doble de la cobertura que se tenía hasta antes de la actual administración.

La falta de medicamentos había sido una constante que aquejaba a las y los michoacanos, situación que ha ido cambiando durante la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien ha brindado estabilidad al sistema de salud en Michoacán.

Al menos es un aliciente para miles de michoacanos y michoacanas ante las deficiencias que tiene el gobierno federal en ese rubro aunque lo nieguen una y mil veces, pero en política de salud el presidente cristiano y Emperador Peje- está reprobado, aunque sus sirvientes morenistas (funcionarios, diputados y senadores) digan lo contrario, pues como están a su servicio todas sus ocurrencias las festejan.

EL FRACASO DE GERMÁN TENA FERNÁNDEZ EN EL CEAC…

Por cierto, una de las dependencias que no tienen razón de seguir existiendo es la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), cuyo titular es el panista Germán Tena Fernández, un personaje gris que no ha dado el ancho. Dicha dependencia bien pudiera integrarse a una secretaría, además se ahorrarían recursos, pues es un elefante blanco y no tiene razón para que siga existiendo.

Pero bueno se dice que una de las metas es lograr que operen al 100 por ciento las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del 50 por ciento de los municipios, así como ampliar el acceso de la población al agua potable que constituyen las metas principales del Plan 20-21 que el gobernador Silvano Aureoles impulsará en materia hídrica.

Como parte del compromiso que el mandatario mantiene con las y los michoacanos, la apuesta sigue siendo resolver las demandas más necesarias y el agua es una de ellas, porque además de ser un derecho, permite elevar la calidad de vida de las personas y las comunidades.

Ojalá que el gobernador evaluara la desaparición del CEAC, porque su titular no da una, reitero, es un elefante blanco y no debe seguir existiendo.