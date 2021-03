El INE en otros tiempos se ha hecho de la vista gorda, ataca AMLO desde Campeche

GMx

Campeche.- Hay una maniobra para que Morena no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados y ojalá que la decisión del INE de cambiar las reglas respecto de la sobre representación no se inscriba en ese contexto, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Campeche.

Existe una maniobra para que el Movimiento no tenga la mayoría. Claudio X. González, algunos intelectuales, algunos dueños de medios de comunicación, yo espero que esta actuación del INE no se inscriba en este contexto para que si la decisión del pueblo lo decide tengamos la mayoría, expresó.

“O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país”, es la nueva estrategia de campaña en contra del Movimiento, afirmó, al mostrar una taza con esta leyenda, presuntamente difundida por Claudio X. González, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción.

Siempre ha sido así, cuando hay una transformación hay un “agrupamiento” que se resiste al cambio, porque la transformación es eso.

-¿Cómo ve el papel del INE, es cómplice o parcial?, preguntó un reportero

-Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se ha prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda, desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo.

Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales; he padecido eso.

Nos robaron la Presidencia en el 2006, en el 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado de más el tope de campaña y qué resolvió el INE, que los que habíamos gastado de más éramos nosotros.

Ahora hay denuncias judiciales de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial de 2012, pero en su momento el INE no vio nada.

“Me van a replicar con 2018, pero no fueron ellos, fue el pueblo… de todos modos he hecho el reconocimiento al Presidente Peña, que no se metió abiertamente como lo hizo el Presidente Fox y el Presidente Calderón.”