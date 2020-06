El Marro llora y lanza amenazas, tras detención de su madre

GMx

El líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) lanzó una serie de amenazas, tras la detención de al menos 26 personas ligadas a su organización el fin de semana.

José Antonio Yépez, alias “El Marro”, a quien en uno de los video se lo mira llorar reprocha la detención de su madre, su hermana y su prima.

“Aunque me cueste trabajarle a alguno de los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa. A esos hijos de su puta madre (CJNG) no los voy a dejar entrar, culeros”, dijo en uno de los videos que circularon en redes sociales.

El CSRL y su líder son originarios de Guanajuato y se tienen reportes que la organización criminal se dedica al trasiego de drogas y al robo de combustible (huachicol).

Desde el 2008 este cártel tomó notoriedad por la pugna que mantiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el territorio Salamanca, en donde se ubica la refinería “Ing. Antonio M. Amor.”

El Marro fue detenido en 2008 por el delito de robo y delincuencia organizada, pero tras pagar una fianza fue liberado.

Bajo el mando de David Rogel Figueroa, “El Güero”, Yépez Ortiz se integró a las actividades de “huachicoleo”. Con el tiempo logró escalar de rango hasta que en 2017 se convirtió en el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“A través de la Comandancia de la XII Región Militar, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, informan a la opinión pública que el 20 de junio de 2020, en una operación conjunta se llevó a cabo la detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en esa entidad”, confirmó la Sedena respecto al operativo del sábado.

A José Antonio, quien acusó de malas prácticas ejercidas contra las mujeres detenidas, se le mira llorar por la detención de su madre.

“Como quiera entre cabrones no pasa nada, pero son mamadas esas las de andarse metiendo con mujeres. Los hijos de su puta madre las tienen amenazadas con audios y golpes. Pero no hay pedo”, dijo.

También insinuó una alianza entre el gobierno y el CJNG, pues a su parecer existen factores que indican un apoyo gubernamental; sin embargo, no especifica si es el gobierno del estado, a cargo del abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, o del federal, liderado por Andrés Manuel López Obrador.

“Para que sepan los que le cayeron como son pasados con la gente, pero les hago saber una cosa, porque no más vienen con el interés de apoyar a esos, pero una cosa sí les digo, aquí les vamos a ver todavía y aunque me cueste el huevo trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí. Primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos no los voy a dejar entrar. Pa’ que sepan, yo no les tengo miedo ni a ustedes, ya se los he comprobado tres veces, mándenme un cuadrito como el que mandaron, para que vean cómo se los arreo, montoneros”, apuntó.

