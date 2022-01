El no vacunado está desprotegido, hay que protegerlo: López Obrador

El Gobierno de la República efectúa gestiones para acelerar la compra de los dos medicamentos autorizados para el uso de emergencia contra el covid-19 en el país.

Sin proporcionar detalles acerca del costo y dosis que serán adquiridas, porque así lo establecen los acuerdos con Pfizer y Merck, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que se tendrán los fármacos necesarios, los cuales ayudarán a combatir la enfermedad en casos graves en personas no vacunadas y de la tercera edad.

Sólo decirle a la gente que se van a tener pronto (las píldoras), estamos apresurando la compra, que se va a contar con los medicamentos necesarios para quienes lo necesiten, no es así para uso general, es para personas mayores, quienes tienen una enfermedad grave, y también y esto no debería de suceder, para los no vacunados, porque se debe de hacer conciencia de que el no vacunado está muy desprotegido, muy desprotegido. De todas maneras, en una situación de emergencia hay que protegerlo», sostuvo el presidente.

Sobre ese mismo tema, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell precisó que como se trata de fármacos autorizados para uso de emergencia, al igual que las vacunas, el sector salud será el único que lo adquiera y lo administre a más tardar en el mes de febrero próximo.

No obstante, para el sector privado se diseñará un mecanismo para que los pacientes que requieran los medicamentos de uso oral, Molnupiravir y Paxlovid, los puedan tener a su alcance de manera gratuita.

«Teníamos ya relación con las representantes de ambos laboratorios y fuimos construyendo la negociación. Probablemente en esta semana o la que sigue se concretará y en febrero ya estaría en uso, sino es que en la última semana de enero» destacó el subsecretario al señalar que la indicación presidencial ha sido en este tema no escatimar recursos ni esfuerzos para que México tenga acceso a los recursos médicos que ayuden a combatir al coronavirus y sus variantes.

López-Gatell fue enfático en que no todas las personas que se contagien de covid-19 deben ser recetadas con ambos medicamentos o uno de ellos, al tratarse de fármacos controlados que en caso de suministrarse sin prescripción médica pueden generar daños renales o hepáticos.

En cuanto al tema del rebrote de la epidemia en el país, el subsecretario de salud aclaró que los contagios se incrementaron a partir de las vacaciones de fin de año y no en clases.

Por lo que una vez más queda claro que las escuelas no son focos concentradores de contagios por covid19 en su variante de Ómicron.

