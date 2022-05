El presidente ganará elecciones del 5 de junio: Monreal

El presidente de la República “es quien va a ganar las elecciones, porque las estructuras partidistas son rebasadas por el movimiento social que él encabeza y la gente vota en la confianza con el presidente; en la confianza en las políticas públicas del presidente”, aseguró el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

“Si el presidente estuviera reprobado y sus políticas públicas fueran también no aceptadas, entonces el presidente también arrastraría a su partido hacia la derrota. El presidente y sus políticas públicas están aprobadas y el presidente lleva al triunfo a su partido con los candidatos de su partido.

Así sucede. Se premian los buenos gobiernos. Se castigan los malos gobiernos en las urnas”, afirmó Monreal Ávila, quien anticipó que el triunfo de Morena será holgado en la mayoría de los seis estados donde habrá comicios el domingo.

Entrevistado en el Senado, Ricardo Monreal Ávila aclaró que no entrará en polémicas con el mandatario federal, pero desde su perspectiva, no es correcto que existan grupos armados en el país, al margen de las instituciones de seguridad.

“El uso de uniformes, insignias y armas de uso exclusivo del Ejército son sancionadas por la ley y la ley debe cumplirse sin excepción. Me preocupa, porque el mensaje es confuso”, dijo.

Consideró que “si son grupos que no están dentro de las instituciones, que están ubicados fuera de la ley y como Estado mexicano tenemos que tener cuidado para que no se borre la línea del Ejército y de las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad pública reconocida por la ley y quienes no lo son”.

Dijo que entiende que el perfil humanista del mandatario federal, quien «ha querido pasar a la historia como un humanista y por eso no está de acuerdo en pasar como un represor y su perfil humanista domina su función; él no va a pasar a la historia como un represor y por eso su frase que ha sido cuestionada no la entienden, pero hay que cuidar la línea que es muy delgada entre lo legal, lo institucional”.

Monreal Ávila insistió que el Senado va a debatir una estrategia de seguridad que sea eficiente y lo harán de manera conjunta con el Gobierno federal.

Recordó que el presidente de la República no está en riesgo y no tiene una seguridad amplia, porque así lo ofreció; tiene el cariño y el apoyo del pueblo.

Por: Excélsior