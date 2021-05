El rey de todo el mundo…: La Feria

SR. LÓPEZ

Tía Lupe, mamá del primo Terencio (en serio), notó raro a su hijo al regreso de su Luna de Miel. Luego supo, se ignora cómo, que la flamante esposa de Tere (para acabarla de amolar así le decíamos), le había pedido que la consumación del matrimonio fuera ‘despuesito’. Tía Lupe, siempre tan propia y gentil, llamó a Tere le dijo groserías que ni sabíamos que existían y lo conminó: -¡La dejas, ya, ya es ahorita, no seas…! (aquí va otra de carretonero preferida de la porra futbolera nacional) –Tere luego se volvió a casar con una doncella normal. Se le notaba contento. Muy contento.

Mal empieza la semana el que ahorcan en lunes. Ayer lunes quedó suspendida por tiempo indefinido, la reforma a la ley de hidrocarburos tan querida por la 4T. Los jueces Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, otorgaron la medida cautelar porque dicha reforma viola la Constitución al otorgar a Pemex el monopolio que antes tuvo. Aún puede impugnar el gobierno, ante un Tribunal Colegiado, pero mientras, ya quedó claro que el Poder Judicial no está en plan de doblar el lomo… y eso irrita mucho a ya saben quién.

Lo mismo les pasó con la reforma a la ley de la industria eléctrica, pero peor, pues contra esa ley modelo 4T, se han otorgado 29 suspensiones definitivas. Ya dijo el gobierno que quiere llevar esto a la Suprema Corte. Bueno, está bien, ni modo que ni las manos metieran… pero ojalá algún abogado fuera a explicar en Palacio Nacional que estas reformas no pueden pasar, porque contravienen la Constitución.

Ya antes ha sufrido otros descalabros judiciales la 4T, como las 155 suspensiones otorgadas -al 30 de abril pasado-, contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que exige a los usuarios de celulares sus datos biométricos; para no mencionar el accidentado periplo de la ley que dispone que el salario de los servidores públicos, debe ser inferior al del Presidente, fijado arbitrariamente por el Presidente, sin considerar derechos adquiridos de los que afecta, ni todas las canonjías que él tiene: la renta de su casa en Palacio Nacional, gas, luz, agua, teléfono, servicio (ni él ni doña Beatriz trapean), alimentación y un largo etcétera que pasa por boletos de avión (comerciales), que también cuestan y él no paga.

Las decisiones judiciales adversas a sus sacros designios, hacen que el Presidente arremeta contra los jueces, al grado que el 20 de marzo pasado, litigantes, jueces y magistrados buscaron la intervención de Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, para esté atento a lo que consideran amenazas a la autonomía e independencia del Poder Judicial. Sí, esto no es un rancho ni estamos en aquellos viejos malos tiempos en que el Presidente era señor de vidas y haciendas.

De regreso al aciago día de ayer. En su mañanera el Presidente dijo que no sabía sobre la resolución de la Corte que desechó de plano, la controversia del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, por notoria y manifiesta improcedencia. Informado que fue ahí mismo por los reporteros, el Presidente dijo:

“No sabía yo de la resolución de la Suprema Corte, si ya resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede, la solicitud de amparo del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar (…) No tiene fuero García Cabeza de Vaca, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte, el tribunal, que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia”.

¿Ve?, no es bueno que el Presidente conteste de aire, sin consultar a nadie, sin ser abogado ni tener un criterio jurídico. Lo que la Corte dijo, traducido a lenguaje nivel banqueta, es que a ellos, los Ministros de la Suprema, no los anden embarrando, que eso es cosa del Congreso de Tamaulipas que ya decidió lo que mejor le pareció, en apego a sus facultades (lo que mejor le pareció fue pintarle un violín a la Cámara de Diputados federal). Claro que el ministro de la Suprema, Juan Luis González Alcántara, lo dijo bonito y aclaró que la decisión de la Cámara de Diputados federal solo tiene “el efecto de comunicar esta resolución a la legislatura local, para que en ejercicio de sus atribuciones procediera”.

Así las cosas, ojalá alguien le avise al Presidente que el gobernador de ese estado se queda en su chamba hasta que se le termine el periodo (1 de octubre de 2022). Ya cuando entregue el cargo, la FGR podrá presentar la denuncia con que quisieron asarlo en esta ocasión, por unos impuestos que dicen no pagó… bueno, si ese el cargo, mirando bien las cosas, deberían darle diploma y medalla, digo, para las que hacen otros gobernadores. Estas cosas pasan cuando se obedece al Presidente con lealtad ciega.

Sí, este lunes no fue el mejor día para el presidente. Cuando ya parecía que no podía haber más malas noticias, el nuevo partido político, Redes Sociales Progresistas, que toda la clase política suponía era un aliado de Morena y el Presidente, puso un video en internet en el que rompe lanzas con Morena y el Presidente (no lo mencionan por su nombre pero su imagen tapiza el video). Entre otras lindezas dice RSP:

“Morena dijo que esta pandemia les cayó como anillo al dedo. Luego se le cayó un candidato por violador. En menos de dos años, se le cayó la economía del país. Hoy es una tragedia que se estén cayendo las obras que tanto presumían y que tanto nos costaron. Se les está cayendo el país a pedazos y las víctimas son las y los mexicanos honestos y trabajadores. ¿Qué más vamos a dejar que se les caiga? Solo una cosa: hagamos que se les caiga el teatrito”. Bueno a esto sume usted las evidentes fracturas internas de Morena.

Parece que este 6 de junio, no habrá ‘efecto AMLO’, ni voto ciego-masivo a favor de los candidatos de Morena. Ganarán los candidatos presentables que tengan… que no son pocos pero no son muchos.

Canta Cuco Sánchez desde el Cielo: “Y tú que te creías, el rey de todo el mundo…”