Emilio Azcárraga responde a Eugenio Derbez sobre supuesto veto de Televisa

Ante las declaraciones del comediante Eugenio Derbez de que había sido vetado de Televisa por sus declaraciones contra el Tramo 5 del Tren Maya, Emilio Azcárraga, dueño de la televisora respondió.

Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee”, escribió Azcárraga, etiquetando al también actor y productor en su cuenta de Twitter.

Azcárraga Jean recordó que González Derbez ha dado entrevistas para espacios en Televisa y que se ha dado cobertura al movimiento Sélvame del Tren.

Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”, manifestó.

Eugenio Derbez desató la polémica a raíz de una entrevista con Javier Poza en Grupo Fórmula, donde el comediante aseguró que forma parte de Televisa-Univisión en Estado Unidos, aunque en México la televisora le ha negado entrevistas.

Regreso de los Óscares, me entrevista todo mundo y de repente toda la gente de Televisa, me dice: ‘hay un memo que dice que tenemos prohibido entrevistarte a ti, estás vetado’. No me lo dijo ningún productor, ninguna personalidad, me lo dijeron la gente de abajo, y me cancelan en ese momento dos entrevistas a media hora antes de entrar al aire”, comentó.

Con información de López-Dóriga Digital