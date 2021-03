En abril se terminará de vacunar a toda la población adulta mayor

GMx

La Secretaría de Salud federal reportó que se mantiene una tendencia a la baja en el número de casos durante las últimas siete semanas en México y pronosticó que en abril podría cubrirse con la vacunación contra el COVID19 a toda la población adulta mayor del país.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, completamente a distancia, confirmó que este martes se informará de la llegada de más lotes de distintas marcas de vacunas, además de las más de 4 millones que ya arribaron y se están aplicando.

Además de reportar un acumulado de 190 mil 923 muertos por la pandemia, hizo un nuevo llamado a la población a no dejarse sorprender con la venta de vacunas porque solamente el sector público las está aplicando.

“En el mes de abril podrían estarse logrando los esquemas completos de los adultos mayores.

La planeación depende de la proveeduría de la vacuna, en este caso de los contratos y fechas potenciales de entrega”, dijo el funcionario, quien al ser preguntado sobre la salud de los titulares de la Sedena y Marina, contagiados por COVID19, expresó que las fuerzas castrenses están a cargo de su atención.

Reiteró también, a pregunta de una reportera, que ninguna vacuna ha sido donada y “todas han sido adquiridas por el gobierno de México.”

“Hasta el momento la información que se tiene de parte de la Cofepris es que la vacuna Sinovac tiene una efectividad buena en personas adultas mayores.

Lo principal, que hay que considerar es que una vacuna previene que no se registre una enfermedad grave, no que no se presentará la enfermedad”, abundó también.