En el video de Lozoya no son portafolios, son maletas: López Obrador

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó prácticamente toda su conferencia mañanera a condenar el tema de la corrupción, basado en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El mandatario se dio tiempo incluso para mostrar el video que circuló en redes sociales, el cual fue subido a una presunta cuenta de Youtube, del hermano del exfuncionario, en el cual se puede apreciar que presuntamente en el Senado de la República se desempacan grandes cantidades de dinero que servirían para sobornos para la Reforma Energética.

“Supuestamente lo subieron el domingo y nadie lo vio. Ayer en la mañana nadie sabía. Y poco después sale el famoso video. Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios o es otro.

El video muestra la inmundicia del régimen que imperaba porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos.

Según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para pagar la llamada Reforma Energética.”

El tabasqueño consideró de nuevo que la Reforma Energética pretendía privatizar el petróleo y la electricidad, y por eso tuvieron que comprar a todo el que se dejaba.

“Se ha difundido el video, pero no mucho, no le han dado la importancia que tiene.

No es el video de René Bejarano porque se difundió a nivel nacional e internacional.

Las grandes televisoras no tienen exposición. No se habla del tema. Como a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso al Internet, muchos se informan por televisión abierta”, dijo antes de pedir que se pusiera el video en la pantalla de la conferencia mañanera.

“Esto no son portafolios, son maletas de dinero. Me gustaría que la FGR informe qué es lo que declaró el señor Lozoya, transparencia, primero.

Reiteró que se podría juzgar a los expresidentes de México, solamente si hay una consulta ciudadana, la cual incluiría primero un “acopio” de firmas.

“No quiero que el conservadurismo señale que yo estoy vengándome. No es mi fuerte la venganza. Además votaría en contra. Si la gente dice que se juzgue a los expresidentes, garantizar como a todos el derecho a la defensa”, afirmó.