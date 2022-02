En este Gobierno no hay ladrones: AMLO sobre irregularidades en Cuenta Pública 2020 de la ASF

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, que fue entregada al Congreso de la Unión el domingo.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que este informe todavía es preliminar y que se van a ir aclarando estas presuntas irregularidades, aunque dejó en claro que en el Gobierno de la Cuarta Transformación “no hay ladrones”.

“Se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la ASF se encontraron en la cuenta pública, así es siempre, se audite todo y se empieza a aclarar. Recuerden de cómo llegaron a decir que el cancelar el aeropuerto de Texcoco nos había costado 300 mil millones, y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones. Todavía eso es preliminar, desde luego lo usan nuestros adversarios los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo y no”, declaró.

Antes operaba el Chupacabras, el Diablo, Don X, etcétera, con impunidad, y ahora ya no, no somos iguales. En este Gobierno no hay ladrones para que quede claro”, refirió.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano afirmó que este tipo de informes son usados por los conservadores para golpear a su Administración,.

“Desde luego que va a seguir la campaña y qué bueno, porque demuestra que hay una vida pública activa en México y estamos enfrentando a los que se dedicaban a saquear, a robar, es cero impunidad en cuanto a esta delincuencia y cero impunidad para los corruptos, para los políticos corruptos, esa es la transformación”, dijo.

Recordó que el año pasado el órgano fiscalizador se desdijo del informe sobre el costo de la liquidación del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco, lo cual le generó críticas al titular David Colmenares en la presentación de su más reciente revisión.

“Llegaron a decir, de la auditoría superior de la federación, que el aeropuerto nos había costado, el cancelar el aeropuerto de Texcoco, 300 mil millones (de pesos) y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el Gobierno anterior”, apuntó.

La ASF, un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dio a conocer el domingo su más reciente informe a la Cuenta Pública 2020, en el que reportó irregularidades en el manejo de recursos en el Gobierno de López Obrador, entre ellos megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, así como en la compra de insumos para enfrentar la pandemia por COVID-19.

El año pasado, la ASF presentó un informe de la Cuenta Pública 2019, que auditó el primer año del Gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.

En ese informe se detalló que la cancelación del aeropuerto en Texcoco, una obra iniciada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232 por ciento mayor a lo previsto por el Gobierno, al ascender a más de 331 mil 996 millones de pesos.

Sin embargo, López Obrador aseguró que los datos publicados por la Auditoría sobre irregularidades en su Gobierno eran incorrectos y exagerados.

El responsable de la ASF, David Colmenares, compareció en la Cámara de Diputados para explicar las presuntas inconsistencias y el pasado 1 de marzo la Auditoría cesó de manera temporal a Agustín Caso como auditor especial por los cálculos erróneos en los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Con información de López-Dóriga Digital