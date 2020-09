En los puertos amenazaban al personal con “plata o plomo”; por eso entró Marina: Obrador

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que tuvo que echar mano de la Marina y la Sedena para los puertos y aeropuertos porque “para decirlo claro”, había la estrategia de “plata o plomo”.

Por esa razón tantos homicidios en Colima, afirmó, además de agregar una serie de tareas que está encargándole a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México, a cuyos titulares reconoció como dos funcionarios muy importantes.

“Quién me apoya y quién me ayuda, a que no entren las drogas, que no entren los químicos, la Secretaría de Marina.

Para las pipas de gasolina, el Ejército, para los bancos del Bienestar, para el Aeropuerto Felipe Ángeles, para el reclutamiento de personal para la Guardia Nacional, para los viveros de Sembrando Vida.”

En la conferencia matutina, López Obrador recordó que la Sedena está a cargo de la construcción de los 2 mil 700 bancos del Bienestar, de los cuales, unos 300 ya han sido edificados.

MÁS CAMBIOS EN EL GABINETE

El mandatario mexicano, además de referirse al relevo en Semarnat, donde asumió el cargo María Luisa Albores, tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo, no descartó que sucedan otros cambios en el gabinete.

Después de referirse al trabajo del coordinador del gabinete de Seguridad, Alfonso Durazo, y a pregunta de uno de los reporteros, no descartó que algunos de los funcionarios de su gabinete dejen los cargos para buscar competir por alguna gubernatura.

Sin referirse a Alfonso Durazo Montaño, se refirió al titular de Seguridad, quien buscaría competir por el gobierno de Sonora.

CONCESIONES MINERAS

En la conferencia de este jueves, el mandatario mexicano insistió en que durante los últimos 30 años, los gobiernos panista y priísta, entregaron concesiones por 120 millones de hectáreas del territorio nacional, es decir, el 60 por ciento del territorio de México.

“Ni Porfirio Díaz. Porfirio Díaz entregó como 35 millones con las compañías deslindadoras. Felipe Calderón en su sexenio entregó 26 millones de hectáreas a mineras sobre todo extranjeras, canadienses.

El general Cárdenas entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas, de 1934 a 1940”, detalló.

Aseguró que, al contrario, en su gobierno no ha sido entregada una sola concesión. “Se están recogiendo concesiones porque antes prácticamente no pagaban impuestos por mantener esas concesiones, y ahora como no se condonan impuestos se están devolviendo, se están recuperando concesiones.”