“En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia”, responde Felipe Calderón a AMLO

Felipe Calderón Hinojosa reconoció que, en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y él “no somos iguales”.

En redes sociales el expresidente de México señaló las diferencias entre los gobiernos de ambos en materia de seguridad.

Apuntó que en su sexenio “se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas”, pues la seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad.

Calderón Hinojosa enfatizó que su gobierno se esforzó por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen.

Las declaraciones de Felipe Calderón ocurrieron a propósito de las críticas del presidente López Obrador sobre el narcotráfico en México y los señalamientos en su contra sobre su presunta vinculación a cárteles de la droga.

¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes sino a muchos que votaron por él”, expresó en su conferencia matutina.

Con información de López-Dóriga Digital