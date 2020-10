En Michoacán llaman a no acudir a los panteones; aplicarán medidas sanitarias

GMx

Morelia, Mich.- El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello llamó a todos los michoacanos a celebrar la Noche de las Ánimas desde casa para evitar contagios de COVID-19.

El encargado de la política interna invitó a la ciudadanía a colocar un altar de muertos en casa y a festejar a los fieles difuntos sin acudir a cementerios.

“Debemos evitar concentraciones masivas y anteponer la salud de todos y todas. Sabemos que la tradición es muy importante para nuestra cultura ancestral, pero no debemos bajar la guardia porque la ola de contagios sigue, la epidemia no está controlada y necesitamos de la tarea de todas y todos”, expresó.

Herrera Tello puntualizó que, con 23 mil 690 casos y mil 995 defunciones en Michoacán, el COVID-19 sigue causando dolor y malestar en las familias, por lo cual invitó a seguir las medidas sanitarias: lavado constante de manos, uso de gel anti bacterial, evitar saludar de mano, beso o abrazo, no frotarse los ojos, nariz o boca y mantenerse en casa.

“Para lograr frenar los contagios necesitamos de la corresponsabilidad ciudadana, porque sabemos que cada Noche de Muertos congrega a más de 280 mil personas en los municipios aledaños del Lago de Pátzcuaro, por eso es importante que festejemos desde casa con nuestros seres queridos”, expresó.

RESTRICCIONES EN PANTEONES

Por otra parte, en el marco de la Nueva Convivencia que impera en Michoacán, derivada del comportamiento epidemiológico del COVID-19, los panteones de la región de la ribera del lago de Pátzcuaro tendrán acceso limitado o cerrarán sus puertas durante la Noche de Muertos, lo anterior para privilegiar la salud de los visitantes y los locales.

En este punto, será obligatorio para todos los ciudadanos acatar y respetar los protocolos y horarios establecidos para el ingreso a los panteones en todo el estado, mismos que estarán colocados en sitios visibles para que las personas los puedan observar.

Como punto principal se deben respetar las capacidades de acceso contempladas en el plan de la Nueva Convivencia, que indica que se sólo se permitirá un cupo del 50 por ciento en hoteles, restaurantes, museos y en las diferentes actividades que se programen.

Sólo se dará entrada a visitantes a los panteones bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, específicamente en la zona lacustre de Pátzcuaro.

En Pátzcuaro los muelles de San Pedrito, Las Garzas y el General estarán abiertos el 1 de noviembre hasta las 24:00 horas. Se permitirán recorridos en lancha, alrededor de la Isla de Janitzio, sin desembarcar, hasta las 23 horas.

La isla de Janitzio estará cerrada, en tanto que la Isla de Yunuen estará abierta únicamente a personas con reservación.

En Tzurumutaro el panteón estará abierto los días 1 y 2 de noviembre, en un horario de 14 a 20 horas.

En Tzintzuntzan, los panteones solo podrán contemplarse por el exterior y no habrá acceso.

En Ihuatzio el panteón estará abierto el día 2 de noviembre, todo el día, y Cucuchucho estará cerrado.

En Ucazanaztacua, el muelle estará abierto el 1 de noviembre hasta las 20:00 horas. La isla La Pacanda estará cerrada.

San Jerónimo Purenchécuaro estará cerrado. En San Andrés Tziróndaro el panteón estará abierto el 1 de noviembre.

En Erongarícuaro el panteón estará abierto el 1 de noviembre toda la noche; en Arócutin el panteón estará cerrado el 1 y 2 de noviembre.

En Jarácuaro, el panteón estará abierto el 1ª y 2 de noviembre, con restricciones y cupo limitado. En Puácuaro, el panteón estará abierto el 1ª y 2 de noviembre, con restricciones y cupo limitado.

(Con información de José Cruz Delgado)