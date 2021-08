En Pantelhó, Chiapas, indígenas eligen a su propio Concejo Municipal y desconocen a alcaldesa

GMx

Habitantes de las 86 comunidades indígenas y 18 barrios de Pantelhó eligieron este lunes un concejo municipal, que relevará al ayuntamiento que encabeza la alcaldesa sustituta, Delia Janet Velasco Flores, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien la semana pasada presentó su solicitud de licencia ante el Congreso local.

La elección de las nuevas autoridades, que se realizó en una zona boscosa conocida como rancho El Progreso, forma parte de los acuerdos tomados la semana pasada en dos mesas de diálogo para tratar de resolver el conflicto que se agravó el 7 de julio con la irrupción del grupo Autodefensas El Machete en la cabecera municipal, lo que ocasionó que los integrantes del ayuntamiento salieran del municipio.

A mano alzada, los asistentes a la asamblea eligieron como presidente del concejo municipal a Pedro Cortez López, nombrado hace días coordinador de la comisión de 20 representantes (agentes municipales, presidente de comisariados ejidales y representantes de las iglesias católica y evangélicas) encargada de buscar con las autoridades federales y estatales una solución a la crisis en el municipio. Los otros dos concejales son Miguel Hernández Pérez y Sandra Gutiérrez Cruz.

El concejo municipal estará a cargo hasta el 30 de septiembre, cuando concluirá el actual trienio, en sustitución de Velasco Flores, quien a su vez sustituyó al presidente municipal constitucional Santos López Hernández, preso en el penal de El Amate, municipio de Cintalapa, acusado de acoso sexual.

Pedro Cortez dijo desconocer la fecha de la toma de protesta ante el Congreso del estado, pues “hasta no estoy preparado con mis papeles. A lo mejor ellos (los diputados) me van a decir cuándo. Realmente no les puedo decir, ellos saben”.

El dirigente tsotsil confío en que prevalezcan el diálogo y el entendimiento para llegar a la solución del conflicto. “Pido a Dios que nos ayude al pueblo y a mí, porque realmente estamos en manos de Dios”, dijo en entrevista con reporteros.

“La gente ya supo quiénes son los del concejo municipal; no les estoy echando mentiras ni estoy negando, porque cuando me hablaron fue sorpresa; no tenía pensado” ser el presidente del concejo, agregó.

Desde el 26 de julio las 86 comunidades indígenas y los 18 barrios de la cabecera tienen el control del poblado, incluida la alcaldía. Ese día quemaron casas, saquearon tiendas y retuvieron a una veintena de pobladores presuntamente ligados al grupo contrario de los Herrera, de cuyo paradero no se ha informado.

(Información de Helio Enríquez para La Jornada)

(Foto: Aristegui Noticias)