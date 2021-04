En Tabasco, rescatan a tres niños que viajaban con grupo de más de 60 migrantes

GMx

El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró a un grupo de 69 personas migrantes que no pudieron comprobar su estancia regular en el país, en Villahermosa, Tabasco. Entre ellos se encontraban tres menores de edad no acompañados: una niña de siete años y dos niños de seis y cuatro años, quienes al preguntarles sobre la forma de cómo llegaron a México no supieron dar información o referencias de la ubicación de sus padres. Ninguno de los adultos los identificó como parte de su familia.

Los menores de edad no acompañados, así como los que conformaban un núcleo familiar, quedaron bajo el cuidado y atención del Sistema para el Desarrollo Infantil de la Familia (DIF) del estado, dice el reporte de Migración.

En atención al Interés Superior de la Niñez, la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, determinó su retorno asistido, de acuerdo con el plan de restitución de sus garantías individuales, a fin de privilegiar -en todo momento- la reunificación familiar.

El traslado se realizó vía aérea y en acuerdo con el Consulado de Honduras, instancia que acreditó la nacionalidad de las personas menores de edad, contactó a los familiares cercanos de la niña y los niños, toda vez que los padres se encuentran en Estados Unidos.