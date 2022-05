En vilo, asistencia de López Obrador a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el presidente de Estados Unidos Joe Biden, o algún funcionario de alto nivel de su gobierno, deben informar oficialmente si se invitó a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas.

Una vez que se de ese informe, el propio López Obrador anunciaría si acude personalmente o no a la cumbre que se desarrollará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

«Todavía estoy esperando que se giren las invitaciones a todos los países de América para que, en efecto, sea una cumbre de las Américas, que no se excluya a nadie», dijo el presidente.

– ¿Espera una respuesta formal? se le cuestionó.

«Sí, una respuesta formal, y claro que hay declaraciones de dirigentes de partidos en Estados Unidos, pero yo espero a que si no es el presidente Biden el departamento de Estado ya defina una postura y ya después nosotros vamos a pronunciarnos», recalcó en rueda de prensa desde Culiacán, Sinaloa.

Insistió en que, de no acudir personalmente a la Cumbre, México estaría representado por una delegación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

«Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí tomar una decisión, no se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre me habla de que tenemos que tener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países sean libres, independientes y soberanos, y que no se puede excluir a nadie», expuso el presidente.

El titular del Ejecutivo estableció que son tiempos de que los países hegemónicos eviten la exclusión de foros internacionales de países que no les son afines política e ideológicamente.

Se refirió en específico al caso de Cuba, país sobre el que Estados Unidos mantiene un bloqueo económico de cerca de 50 años que ha sumido a la isla en un severo aislamiento.

Cuba no ha sido invitada oficialmente a la Cumbre, en tanto que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que no se invitara tampoco a Venezuela y Nicaragua.

«Ya basta de actuar de manera elitista, sectaria, hay que actuar con responsabilidad y pensar en los pueblos y no tener secuestrados a los pueblos por esos dogmas.

«Que culpa tienen los hermanos cubanos que haya un pleito político, ideológico y por eso se les aplique un bloqueo, y se les asfixie. ¿Dónde está el humanismo, dónde está el principio de independencia y de soberanía, dónde está la fraternidad, que no es posible llegar a acuerdos, tenemos que seguir con esa política medieval?», insistió el presidente López Obrador.

Señaló que en Estados Unidos hay grupos de intereses encabezados por políticos que representan a minorías, que ejercen presión al gobierno de ese país para que no se invite a los tres países citados.

«Si se le ocurre a un grupo de la cúpula que tiene intereses de algún tipo, vetar, excluir a alguien, a un país, van a tener siempre la fuerza para someter hasta a autoridades, y no pueden estar los intereses de grupos por encima del interés general», sentenció López Obrador.

