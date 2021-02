Envasado, elemento esencial para la correcta preservación de los productos

En lo que se refiere a la adquisición de productos, es común que al momento de realizar la decisión de compra se tome mayormente en cuenta el factor visual por encima del factor de otros factores como los ingredientes o el envasado, siendo este último el que más importante para determinar la calidad o cumplimiento de normas del producto en cuestión.

El envase en cualquier tipo de productos es uno de los que más influye en la calidad del contenido mismo, pues si bien los ingredientes de la sustancia envasada son primordiales, estos no tendrán el mismo efecto o durabilidad si no son guardados en los contenedores adecuados, ya que situaciones como entradas de oxígeno no deseadas o incluso una contaminación o alteración del contenido, pueden llegar a suceder.

Derivado de lo anterior, existen algunas normas o permisos con los que las empresas dedicadas a este rubro deben cumplir para garantizar la seguridad del cliente ya que sin importar de qué tipo de producto se trate siempre existe algún riesgo que se corre si los estándares de calidad no son adoptados de la manera adecuada.

Algunas de las organizaciones más importantes en lo que se refiere a los permisos otorgados en relación al envasado de productos son la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), Organización de las Naciones Unidas, que han otorgado certificaciones a algunas empresas mexicanas dentro de este sector, como Visapack, que ha sido la primera en obtener la aprobación de estas instituciones que la avalan como empresa envasadora con altos estándares de calidad que le permiten incluso comercializar en el extranjero.

Contar con estos certificados es especialmente importante si se piensa en los envases para productos químicos que son los que usualmente requieren de un manejo especial que garantice la seguridad de todas las personas involucradas en los procesos de elaboración, traslado, distribución y consumo y que dadas las características de estas sustancias generalmente se opta por la utilización de envases de plástico, pues es este el material más adecuado para su correcto manejo.

Algunos de los contenidos que usualmente se vierten dentro de estos recipientes son los relacionados a la industria de los productos de limpieza; desde limpiadores y desengrasantes hasta productos más fuertes como los quita sarro; que de no encontrarse dentro de las condiciones adecuadas para su almacenamiento pueden llegar a provocar algunos accidentes.

La importancia de la correcta elección del envase de plástico recae en que esta clase de productos son de los más comunes, pues están presentes tanto en hogares como en restaurantes, plazas comerciales y otros centros a los que acudimos con frecuencia, haciendo de este un tema más relacionado a la salud pública y seguridad de la ciudadanía que de un simple empaque de lujo.

En el caso de México, existen algunas normas que se deben cumplir en lo que se refiere a frascos contenedores para asegurar el bienestar del producto y todos a su alrededor, sin embargo, es importante conocer de las certificaciones internacionales que existen, como aquellas con las que cuenta Visapack, dado que garantizan el grado de calidad y seguridad de las empresas dentro de esta importante industria.