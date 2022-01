Erika Buenfil da positivo a covid-19: Las noches se hacen largas por la tos

Erika Buenfil empleó las redes sociales para informar que tiene covid-19. La actriz y tiktoker hizo una transmisión con sus miles de seguidores para revelar a razón de su ausencia en las plataformas.

La actriz detalló que al regresar a México de sus vacaciones de Año Nuevo en Las Vegas, EU, contrajo el virus. Además, agregó que su hijo Nicolás también se encuentra contagiado, pero con síntomas muy leves.

“Resulta que di positivo a covid y entonces he estado guardando reposo, estoy bien, mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar, mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poquito de dolor de cuerpo y pues las noches se hacen largas por la tos”, detalló la también comediante.

La actriz de Vencer el pasado contó que tras sentir leves síntomas se realizó una prueba casera de covid, la cual resultó positiva, por lo que acudió al laboratorio.

“No se equivocó la prueba, eran las doce de la mañana, Nicolás estaba conmigo, me salió positiva y fui al laboratorio, me hice la PCR y salió positiva y pues me encamé, me encerré”, explicó.

La tiktoker detalló que ha pasado días sin mucho ánimo, por lo que no ha estado activa en las redes sociales.

“Ya me levanté hoy, ya estoy mucho mejor, ya es mi cuarto día, sé que son siete días de encierro, estaré con ustedes de la manera que yo pueda”, agregó.

Buenfil llamó a sus seguidores a vacunarse y respetar la sana distancia para evitar aumentar el número de contagios. Además de realizarse la prueba al menos síntoma.

«Sé que estaré bien, un beso muy grande a los que estén pasando por esto y a los que no, cuídense, el cubrebocas es muy importante», recalcó.

Por: Excélsior