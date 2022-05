“Es momento de actuar”, sentencia Joe Biden tras tiroteo en Uvalde, Texas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su defensa por el control sobre la venta de armas de fuego tras el tiroteo en una escuela de Uvalde, en Texas, y resaltó que la violencia que vive el país no pasa en ninguna otra nación del mundo.

Estos padres nunca volverán a ver a sus hijos brincar en la cama, padres que nunca volverán a ser los mismos. Perder a un hijo es como que te arranquen una parte de tu alma”, expresó el mandatario en un emotivo mensaje a la nación y pidió a los ciudadanos rezar por las víctimas.

“¿Cuándo en nombre de Dios vamos a plantar cara al cabildo de las armas de fuego? ¿Cuándo en nombre de Dios vamos a hacer lo que sabemos en el fondo que tenemos que hacer? Estoy cansado y enfermo. Tenemos que actuar, y no me digan que no podemos tener un impacto”, expresó Joe Biden.

El presidente estadounidense recordó que ha pasado toda su carrera como legislador y vicepresidente “trabajando para aprobar leyes de armas de fuego con sentido común”, y argumentó que cuando se han aplicado controles sobre las armas de fuego, las matanzas han disminuido.

Lo que me impactó es que este tipo de asesinatos casi no ocurren en otros lugares del mundo ¿Por qué? Ellos tienen problemas, de salud mental, tiene a gente perdida, pero este tipo de asesinatos solo ocurren en Estados Unidos. Tenemos que dejar muy claro que este es el momento de actuar”. manifestó.

Con información de López-Dóriga Digital