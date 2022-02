Es una pausa, no ruptura: López Obrador sobre relación con España

Sobre la relación diplomática con España, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que sólo ha llamado a pausarla debido a los abusos que hubo en nuestro país, lo que no significa una ruptura de ésta.

El mandatario explicó que si bien hay un respeto a las autoridades españolas, en los últimos años empresas de esa nación, apoyadas por los poderes políticos de España y México, dañaron a nuestro país.

No hablé de ruptura, no, dije, vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían hasta ofrecer disculpa, no lo han hecho y no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio, no es ruptura. Es una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra de pueblo de México y el país”, mencionó.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario recordó cómo el gobierno del exmandatario, Felipe Calderón Hinojosa, se benefició a Repsol con un contrato para la extracción de gas en la Cuenca de Burgos.

Ello derivó en que Pemex le pagara a la empresa española todos los gastos, a pesar de que hubo menos extracción de gas que el que obtenía la empresa mexicana previo al contrato por 26 mil millones de dólares. Al final, el acuerdo se canceló.

“Llevaron a la práctica una política caracterizada por el influyentísimo, al grado de que la secretaria de energía pasó a ser directiva de esta empresa y el presidente Calderón, el que desapareció Luz y Fuerza y despidió a más 45 mil trabajadores, terminó su mandato y fue a trabajar al consejo de administración de Iberdrola y significó que esta empresa se convirtiera en una especie de monopolio en México”, dijo.

Reiteró que su planteamiento no debe ser visto como una actitud xenófoba hacia los empresarios, el gobierno o el pueblo de España, y consideró que los empresarios españoles, en cambio, sí vieron a México como «tierra de conquista».

El cuerpo diplomático de México, dijo, tuvo durante año actitud de sometimiento a gobiernos y empresas de origen español.

El Presidente dijo que entre las tareas que tendrá el nuevo Embajador de México en España serán «la relación económica, comercial, buscando siempre que toda nuestra relación con cualquier otro país se dé con respeto y honestidad».

Por: Excélsior