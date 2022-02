España asegura que vínculos con México no van a desaparecer

Los vínculos de España con México y sus ciudadanos “no van a desaparecer”, dijo este jueves la ministra española de Defensa, Margarita Robles, sobre las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en referencia a la necesidad de que haya una “pausa” en las relaciones entre ambos países.

México es un país hermano con el que nos sentimos muy identificados y esos vínculos que tenemos con los ciudadanos de México y con México no van a desaparecer en ningún caso”, dijo Robles hoy en un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas españolas por su labor durante la pandemia del coronavirus.

En todo caso, la ministra señaló que confía “plenamente en que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se tomarán las decisiones adecuadas”.

El mandatario mexicano propuso el miércoles una “pausa” en la relación entre México y España con la que dijo querer tener buenas relaciones, “pero -añadió- no queremos que nos roben”.

Este jueves, López Obrador aclaró que “no hay ninguna ruptura” con España, pero insistió en una “pausa” en las relaciones entre ambos países por los abusos que él percibe de algunas empresas españolas en el pasado.

“Lo que dije ayer (por el miércoles) es: “Vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa”. No hablé de ruptura. No. Dije “vamos a serenar la relación”, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó; es una falta de respeto”, declaró en su rueda de prensa diaria.

Tras sus declaraciones, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que verificará esas declaraciones y se preguntó “qué quería decir” al plantear “una pausa” en las relaciones entre ambos países.

Con información de EFE