Estima Hacienda ante senadores caída de ocho por ciento del PIB para este año

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), expusieron el contenido del Paquete Económico 2021.

Ante senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, explicaron el contenido de la minuta proyecto de decreto por la que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, entre otras.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, informó que la caída del Producto Interno Bruto (PIB), de este año, será del 8 por ciento; detalló que el peor trimestre que se observo fue el segundo, donde hubo una caída del 17 por ciento. Sin embargo, indicó que a partir del tercer trimestre se pudo observar una recuperación de la economía nacional. “El reto es mantener ese ritmo sin interrumpirlo”, apuntó.

Afirmo que, en este momento, “la política económica es la política de salud”, es decir, si no se contiene la pandemia y se mantienen niveles bajos de contagio, no se generará la confianza suficiente en la economía para incrementar el consumo y que el ritmo de reactivación se mantenga como lo vamos observando. Hay que ser prudentes en la parte fiscal y macroeconómica, así como mantener el equilibrio en las finanzas y tener la deuda controlada.

Reveló que la Miscelánea Fiscal no tiene mayores cambios y la Ley de Ingresos es inercial, es decir, no se incrementan impuestos como en otras crisis, esto con el objetivo de no establecer una mayor carga sobre la economía para que la recuperación se dé lo más pronto posible. “En la peor crisis que estamos viviendo en más de un siglo, es la primera vez que no se toma una acción de incrementar los impuestos”, destacó.

El funcionario dijo que están proponiendo balances fiscales adecuados para mantener los requerimientos financieros del sector público para estabilizar la senda de endeudamiento. Informó que los ingresos presupuestarios de la Ley de Ingresos se estiman en cinco mil 539 mil millones de pesos parta el 2021, lo que representa una disminución real mínima del 0.5 por ciento, comparado con el cierre estimado de este año. No vamos a observar ingresos como los que teníamos en años anteriores, apuntó.

Señaló que la colegisladora ajustó la Carátula de la Ley de Ingresos por 33 mil millones de pesos, los cuales estaban previstos para la compra de vacunas, para otorgarlos de forma directa y no a través de un fideicomiso, por lo que se llevará a cabo otro proceso legislativo para registrar los recursos en la Tesorería de la Federación.

Yorio González subrayó que no se modificarán las tasas impositivas, sino buscar eficiencia recaudatoria, especialmente sobre los actores que han evitado al fisco de forma deliberada. Detalló que las propuestas de la Miscelánea Fiscal apuntan a dos objetivos: incrementar la percepción de riesgo y tener mejores herramientas para la fiscalización.

FOCALIZAMOS LA RECAUDACIÓN: SAT

Al reconocer que el 2020 es un año atípico por la pandemia, Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, explicó que, para sortear esta situación, el órgano a su cargo previó la caída del PIB, de la actividad económica y el cierre de muchas empresas, por lo que empezaron a focalizar de forma más estratégica la recaudación.

A la fecha, dijo, ya llevamos 80 por ciento de la recaudación, donde a septiembre en ingresos tributarios se recaudó 2.5 billones de pesos, que son alrededor de 60 mil millones de pesos más en términos nominales que el año pasado. “Lo que vemos es que, a pesar de la crisis, tenemos en términos reales se ha recaudado menos 0.9 por ciento respecto al 2019”, puntualizó.

Buenrostro Sánchez aseguró que esto les permitió no disminuir los programas de gasto y mantener los apoyos directos a la población, por ello, agregó, reconocemos la responsabilidad social y solidaria con la que participaron muchos de los empresarios.

Al explicar el por qué no aumentaran los impuestos, la funcionaria apuntó que no “quieren cargarle la mano” al contribuyente cumplido. Creemos que no es justo que le sigamos incrementando la tasa. Reconoció que es obligación del gobierno crear una nueva cultura contributiva donde todos vean que es necesaria su contribución fiscal y los que no pagan hacerles el camino más fácil para que paguen.

Al iniciar con la sesión de preguntas, la senadora Verónica Martínez, del PRI, resaltó que el paquete fiscal aprobado en la Cámara de Diputados es inercial, sin medidas, ni incentivos que permita al país buscar una rápida recuperación de la caída que se prevé terminar este año y agregó que no crea impuestos, pero eleva costos, como el del espectro radioeléctrico. Además, se refirió a la desaparición del Fondo Minero, a los nuevos cobros por el uso de plataformas digitales y al programa de apoyo a la frontera norte.

En su respuesta, el subsecretario Yorio González dijo que el paquete fiscal es completamente inercial porque no se cambió la estructura tributaria, para no afectar el desempeño de la economía ni la recuperación, sino facilitarla, por lo que no se incrementa impuestos y se mejora la eficiencia tributaria y combatir la evasión.

En tanto, Minerva Hernández Ramos, del PAN, aludió que el paquete fiscal es igual al del año pasado. Consideró importante abordar el cierre de 2020, porque las expectativas presentadas en los criterios no coinciden con lo que se aprobó, ¿cómo se proyecta un crecimiento en la recaudación si se espera un cierre con menores ingresos presupuestales de un 0.6% por ciento del PIB? Además, se refirió al seguro catastrófico que brinda protección financiera del Fonden, a la creación del Consejo Fiscal, al federalismo fiscal, y al reconocimiento de las erogaciones por el Covid-19.

El subsecretario de Hacienda precisó que, en este momento, ante la contracción de la economía y de las participaciones, este paquete no debe modificar las fórmulas, porque implica que estados deben ganar o perder. Pero, debe modificarse la Ley de Disciplina Financiera para que los estados con créditos de corto plazo lo refinancien y se liberen de la presión de liquidez.

La senadora del PAN, Martha Márquez Alvarado, se pronunció en contra de la propuesta, así como del incremento de impuestos a las plataformas digitales, por tratarse, subrayó, de un tema que ha funcionado como herramientas durante el periodo de pandemia para que la población pueda reinventarse y salir adelante; además, pidió a la jefa del SAT que explicara la estrategia que tiene la institución para acabar con el desabasto de medicamentos.

VAN SOBRE LAS PLATAFORMAS

Sobre las plataformas digitales, el funcionario de la SHCP dijo que se propone un bloqueo temporal si no cumplen con requerimientos fiscales de tener un RFC registrado y un apoderado legal.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante de la fracción parlamentaria del PT, recordó que un grupo de diputadas promovió la eliminación de impuestos de los productos de higiene menstrual, propuesta que fue rechazada. Señaló que su recaudación sólo representa el 0.006 por ciento del total anual, por lo que pidió su postura respecto a esta situación y que proponen para atacar esta problemática de forma integral.

El funcionario de la SHCP apuntó que, desde un punto de vista fiscal, establecer una tasa cero sobre estos productos prácticamente no tiene ningún impacto sobre la recaudación anual, sin embargo, indicó que se debe pensar bien cuál es el objetivo; si se trata de un tema de justicia fiscal o de generar beneficios a las mujeres que consumen estos productos, ya que eliminar impuestos no implica necesariamente que los precios bajen.

En su intervención, el senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, solicitó a la funcionaria del SAT atacar las evasiones fiscales ocasionados por el outsourcing y el fideicomiso; también planteó que se consideren medidas para que las donatarias no sean utilizadas para fines de lucro, ya sea mediante la utilización de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), u otro mecanismo regulatorio para el cumplimiento de sus actividades.

Sobre las donatarias y el uso de CFDI, Raquel Buenrostro aseguró que buscarán alternativas y procedimientos simplificados para aquellas actividades y no sólo para estas figuras, a efecto de que puedan impulsar la economía local de artesanos, pequeños productores, asociaciones y cooperativas y se resuelva el problema.

A su vez, José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario de Morena, felicitó a ambas dependencias por el esfuerzo recaudatorio. Asimismo, se dijo preocupado por las modificaciones para que los turistas que lleguen vía terrestre paguen el mismo impuesto que los que lleguen vía aérea, ya que esto afectará a diversas ciudades fronterizas en la que reciben a personas de otros países para consumir productos y servicios nacionales.

Yorio Gonzalez indicó que, en estos tiempos de recuperación económica, buscan no erosionar la recaudación, por lo que establecer más zonas libres de impuestos, las cuales cuestan en estos momentos cerca de 70 mil millones de pesos en pérdidas, por lo que consideró que no existe espacio para reducir este impuesto en este momento, sin embargo, dijo entender el punto y estar dispuesto a analizar la propuesta.

La senadora Nubia Mayorga, del PRI, preguntó sobre la viabilidad de detener las obras del Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucia e inversiones para Pemex, a fin de que el PEF 2021 tengan los 33 mil millones de pesos que le están faltando, según plantearon.

El funcionario de la SHCP indicó que los recursos no eran faltantes, sino que pertenecían al Fonden y ahora se están destinando a la emergencia que representa la pandemia por Covid-19, utilizando estos fondos para la adquisición de vacunas.