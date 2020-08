Estima López-Gatell: No habrá vacuna contra el COVID_19 a la venta este año

GMx

Ciudad de México.- Cuando México se aproxima a las 54 mil defunciones por COVID_19, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el país se mantendrá expectante ante la supuesta vacuna contra la enfermedad anunciada por Rusia.

Expresó que igual que a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a las autoridades sanitarias de México “sí ha sorprendido la vacuna rusa”, pero habrá que esperar.

“Este fenómeno va estar ocurriendo, en este caso que un país, anuncia que ya tienen la vacuna. Hay más de 147 productos… que están en alguna fase de investigación”, indicó.

El funcionario recordó que antes de las tres fases de pruebas en decenas, centenas y miles de humanos, hay “primero una investigación préclínica, hasta posiblemente ensayos en animales.”

“Algunas de las vacunas ya llegaron inclusos en experimentos con macacos. Todo eso es preclínico.

Luego vienen las fases clínicas, tres, las cuales se realizan con personas. La primera con algunas personas, la segunda con centenas y la tercera con miles de personas.”

Además de informar que México ha superado los 492 mil casos confirmados de COVID_19, recordó que al menos nueve vacunas están en la última fase de pruebas; sin embargo, consideró poco probable que antes de que termine el año haya una a la venta.

“No se puede empezar a usar una vacuna que no haya concluido la fase tres. No se debe. Seguimos expectantes. Es parte de la especulación comercial. No hay empresas que lo estén haciendo por filantropía.”

López-Gatell volvió a defender la estrategia contra la pandemia utilizada por el gobierno mexicano, pues consideró que ésta ha sido lenta y se evitó una saturación hospitalaria.

“Desafortunadamente hay una parte que no es evitable, por dolorosas que son las muertes”, indicó, además de volver a alertar que sí existe la posibilidad de un rebrote.

Zoé Robledo, director general del IMSS, quien asistió a la conferencia nocturna, indicó que la desconversión de los espacios que fueron habilitados para atender a pacientes COVID será de manera coordinada entre las distintas instancias de salud.