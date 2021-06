Evaluaremos los efectos de la “legalización” del consumo de mariguana: Obrador

GMx

Aunque evitó responder si está a favor o en contra de la “legalización” de la mariguana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si tras la aprobación del consumo lúdico del cannabis por parte de la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación (SCJN) se ve que esta actividad es perjudicial para la sociedad, enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibirla.

“Implica respetar la decisión de la Corte, pero también recoger los sentimientos de la gente. Ver cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va tener esta medida en la práctica. Si vemos que, en vez de ayudar, perjudica, pues plantearíamos un cambio. Enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley”, afirmó durante su conferencia matutina de este martes.

“Pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados. Vamos a evaluar qué sucede. Yo por eso soy partidario de la democracia participativa y representativa, porque estos asuntos, si se informara bien, si se organizaran bien, debates, escuchando todos los puntos de vista de especialistas, de ciudadanos, de jóvenes, luego de escuchar a todos se aplica una consulta y así se decide; eso es mandar obedeciendo”, detalló.

El lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derribó la prohibición del uso lúdico y recreativo de la cannabis, y ordenó a las autoridades de salud del país a emitir permisos.

El mandatario federal explicó que analizará si el aval a que los mayores de 18 años consuman legalmente la cannabis “ayuda” a enfrentar los problemas de drogadicción en el país y a detener la violencia, además de manifestar que al interior del gobierno no hubo consenso respecto del tema.

“Desde luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial; vamos a evaluar, ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, para detener la violencia, entonces actuaríamos.

Si como unos sostienen, es algo que no perjudica y que sí puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver el resultado en la práctica; tenemos tiempo”, dijo AMLO.

AMPLIACIÓN DEL PERÍODO

En la misma conferencia volvió a pronunciarse a favor de la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, al frente de este organismo judicial, aunque, dijo, no significa que se trata de una reelección.