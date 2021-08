Exhibe AMLO desde “la mañanera” cacicazgos en la Mactumatzá

GMx

Desde la mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que propondrá que los recursos económicos que recibe la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Chiapas, se entreguen de manera directa al alumnado y forma de becas para que puedan comprar su comida en fondas o restaurantes y acabar con malas prácticas que prevalecen en la institución.

“No es correcto que haya ese tipo de cacicazgos al interior de las escuelas, con mal manejo de recursos; eso ya no debe de existir.

Entonces, mi propuesta es que esos recursos que van a las y los jóvenes se les entregue de manera directa a cada uno de ellos”, afirmó el mandatario, quien no es la primera vez que se refiere a los manejos en las normales del país.

Dijo que parte del presupuesto que se entrega a la Normal Mactumactzá debe destinarse a la alimentación de las y los estudiantes; sin embargo, añadió, “hay veces que no se maneja bien ese dinero y hay controles al interior de las escuelas, incluso, controles autoritarios donde los obligan a llevar a cabo acciones”.

Aclaró que aunque no es en todos los casos, muchas veces son los propios estudiantes “los que mandan”, eligiendo incluso al director y al administrador de la escuela, por ello, lo que se busca es que no se dé pie a cometer abusos.

López Obrador refrendó el compromiso con las y los normalistas, porque, dijo, ahí estudian jóvenes de escasos recursos y es a quienes más quiere ayudar.