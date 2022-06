Extradición de Tomás Zerón es una prioridad: Ebrard; «no vamos a quitar el dedo del renglón»

Es prioritaria para el gobierno de México la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, para que se aclaren los hechos de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa.

Al término del evento Encuentro de Diplomacia Indígena, celebrado en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que la extradición será más pronto de lo que se piensa.

«Prioritaria la de Zerón, es prioritario para nosotros y no vamos a quitar el dedo del renglón porque es una contribución estratégica para dilucidar los hechos de Ayotzinapa. Entonces lo tenemos como prioridad aquí en la cancillería».

Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya presentó los elementos de prueba que les pidió el gobierno de Israel, por lo que confió que será pronta la resolución para extraditarlo.

Zerón de Lucio es acusado por la FGR por tortura y la desaparición forzada de personas relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Ebrard Casaubón dijo que en lo que va de la actual administración federal se han extraditado a Estados Unidos 35 personas consideradas de peligrosidad o importancia; sin embargo, se han solicitado de regreso al país pocas extradiciones como fue el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Sobre el tema de la demanda que presentó el gobierno de México contra las empresas fabricantes de armas, dijo que se encuentran en espera de la determinación del juez para iniciar el proceso en la corte.

«Respecto a la demanda los hechos lamentables que han ocurrido confirman que tenemos razón en cuanto deben restringir el acceso a esas armas», dijo.

Sobre la Cumbre de las Américas, dijo que México estará presente y presentarán un documento de movilidad laboral que se refiere al flujo migratorio debido a que en Estados Unidos el crecimiento demográfico es muy bajo. El año pasado estaba en uno y dijo que para que su economía crezca necesita de más de un millón de personas cada año.

«La delegación de México ya está integrada, ya los documentos o propuestas que llevamos, ya están muy avanzados, y pues el tema de las invitaciones es decisión básicamente a estas alturas, pues de Estados Unidos. México lo que ha dicho, es que tenemos mucho interés en participar, el presidente también, pero no permitiríamos, ni estaríamos de acuerdo con aceptar que se excluya a un país, no es un tema ideológico, si estás a favor de un país o de otro, sino que nunca en las cumbres sea aceptado que un país diga que no vaya otro país».

Dijo que ya las invitaciones están en la cancha de Estados Unidos; se espera que pronto tengan un decisión porque México sí estará presente aunque no vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por: Excélsior