Extradiciones de Lozoya y Zerón servirán para “purificar” la vida pública del país: AMLO

La extradición de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex y de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, deben servir para que se estigmatice la corrupción y se acaben frases como “político pobre, pobre político o la moral es un árbol que da moras”. Así lo expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de este jueves, ofrecida desde Jalisco, al lado del gobernador, Enrique Alfaro, con quienes habían tenido recientemente fuertes diferencias políticas.

Tras recuperar el desplegado que un grupo de intelectuales y periodistas publicó en el diario Reforma en contra de su gobierno, el cual calificó como “de pena ajena” por sus argumentos, consideró que lo más importante es “la purificación de la vida pública”.

“Que no impere la corrupción. Que nadie se atreva a decir que la corrupción forma parte de la cultura de la población. No solamente es el proceso judicial, si no el ejemplo. Que no se celebre, que no se celebre al corrupto. Que no se le estigmatice.

Antes se llegaba a extremos de decir que si no se tranzaba no se avanzaba. Llegaba un servidor público a un cargo y se consideraba que si no robaba era tonto”, dijo Obrador, quien volvió a decir, “sin presumir”, que es el Presidente más atacado de la historia.

“Como me gusta la historia, soy el Presidente electo de mayor edad en la historia. A don Adolfo Ruiz Cortines le decían el viejito, pero no, era un jovenazo”, agregó en la misma rueda de prensa en la que Enrique Alfaro trató de dejar atrás las diferencias entre ambos.

Respecto a los desacuerdos entre la Federación y el gobierno de Jalisco, Obrador aseguró que él y Alfaro pueden tener diferencias, pero es parte de la democracia y nadie debe asustarse.

“En asuntos como éste estamos las autoridades obligadas a actuar de manera coordinada. A hacer a un lado las baterías partidistas y eso es lo que estamos llevando a cabo en el caso de Jalisco.”