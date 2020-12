Fallece el mítico cronista de lucha libre y boxeo, Doctor Alfonso Morales

GMx

Falleció este jueves el mítico narrador de lucha libre y boxeo, así como otros deportes, Gilberto Alberto Morales Villela, mejor conocido como el Doctor Alfonso Morales.

Fue su sobrino Leonardo Riaño quien vía redes sociales confirmó el deceso del ícono de la crónica, principalmente en la lucha libre mexicana.

“Hace unos minutos falleció mi tío, mi gran maestro y amigo El doctor Alfonso Morales. Su hermana Lulú, su hermano Armando, Ofe y yo lo hemos acompañado en una dura pelea frente a una deficiencia renal. Gracias a todos por su cariño a un enorme ser humano”, expresó el familiar.

¿QUIÉN ERA?

Nació en Huetamo, Michoacán y comenzó su carrera en 1970 trabajando para Canal 11, pero fue hasta los 80’s empezó a destacar cuando de “manera accidental” lo mandaron a cubrir una pelea de boxeo de Carlos Palomino contra Wilfredo Benítez.

En una anécdota que recordó el comentarista relató para el Almohadazo es que le habían dado 10 mil dólares para pagar los derechos de transmisión, pero cuando llegó al aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, fue cuestionado sobre su visita al país, por los nervios se le olvidó la maleta, “cuando me cae el veinte, digo ‘¡la lana!’, pero Dios ha sido generosísimo conmigo, me regreso y me dice ‘¿qué quieres ahora?’, ‘quiero mi maleta’”. En 1980 llegó a Televisa, donde Alfonso Morales compartió micrófonos con grandes cronistas como Pedro Mago Septién, Jorge Alarcón Rubio, conocido como Sonny Alarcón y Antonio Andere.

Gilberto Alberto Morales Villela se tituló como médico psiquiatra en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por eso el sobrenombre de Doctor Alfonso Morales.

