Fer del Solar reconoce que se sometió a cirugía de nariz para poder respirar

El conductor Fernando del Solar reconoció que presentó problemas de salud en semanas pasadas, que se solucionaron con una cirugía de nariz.

En entrevista para diversos medios de comunicación Del Solar reconoció que se operó la nariz, pero no con fines estéticos sino para respirar bien.

Me operé la nariz, y no fue estético, tengo la misma nariz. Lo que pasa es que después de todos los tratamientos y los tubitos que me habían puesto para respirar se me había desviado un poco el tabique”, aclaró.

Tras la cirugía Fer del Solar se dijo contento por recuperar la respiración, misma que se le dificultaba con el uso del cubrebocas.

El conductor aprovechó la entrevista para abundar sobre su boda con Ana Ferro, la cual será el próximo año.

Con información de López-Dóriga Digital