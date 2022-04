Fernández Noroña saca el «hacha»: «Oposición nos está entregando la presidencia en 2024», dice

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, afirmó que si los partidos de oposición votan en contra de la reforma eléctrica le estarán entregando a Morena y sus aliados la presidencia del 2024.

Durante su participación en la discusión y aprobación de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador sostuvo que los diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD están “cavando su tumba política” pues están votando en contra de los intereses del pueblo.

“Quienes están cavando su tumba política son ustedes, en esta jornada, en este momento, están entregándonos la presidencia de la república nuevamente en 2024, están dejando de lado toda posibilidad de competirnos porque están dándole la espalda al pueblo”, expresó.

El legislador aprovechó su intervención para dirigirse directamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien advirtió que perderá las elecciones locales del presente año y del 2023, llegando así sin ninguna gubernatura a las elecciones presidenciales.

“Creen que el pueblo es tonto, pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto, la dirigencia del PRI ha perdido todas las gubernaturas que han estado en disputa, este año va a perder Hidalgo y Oaxaca, el próximo año van a perder Coahuila y el Estado de México, van a llegar con cero gubernaturas al 2024”, dijo.

Fernández Noroña se lanza contra la oposición

Al iniciar su intervención, Fernández Noroña criticó el accionar de los partidos de oposición, destacando que “todo el dinero que están recibiendo por votar en contra de la reforma eléctrica no les servirá para nada”.

“Hay un grupo de rock norteamericano Kansas tiene una melodía maravillosa que se llama ‘Polvo en el viento’, que dice ‘ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra’. Ni todo el dinero que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les servirá para nada, ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada, porque hoy se duelen de la presencia del pueblo afuera de la Cámara de Diputados, y yo les pregunto ¿dónde está la de ustedes? ¿dónde está el pueblo que los respalde en esta posición contraria a los intereses nacionales?”, expuso.

Asimismo, destacó que de continuar con la actual reforma, las empresas privadas continuarán robando a la nación 490 mil millones de pesos anuales.

“Hoy la oposición es traidora a la patria… la verdad es que el 83 por ciento de la energía que generan los privados es con petrolíferos, generan el 56 por ciento del dióxido de carbono, es un hecho que sólo invirtieron 880 mil millones de pesos que ya recuperaron la mitad, apenas de 2013 a la fecha, sólo invirtieron una cuarta parte y que la oposición eso es lo que viene a defender en tribuna; que nos sigan robando 490 mil millones de pesos al año”.

Respecto al cuestionamiento de muchos sobre cómo bajarán las tarifas con la iniciativa de López Obrador, Gerardo Fernández Noroña destacó que lo harán precisamente con el dinero que el sector privado se embolsa al año.

“¿Cómo vamos a bajar las tarifas? Muy sencillo con esos 490 mil millones de pesos que nos roban las empresas extranjeras, lo meteremos para que el pueblo tenga una tarifa única, accesible, con subsidios que no dan las empresas extranjeras que ustedes defienden, en los más de dos años de pandemia no nos regalaron ni un kilowatt, no los han cobrado al precio más alto del mercado, han sido rapaces y voraces, no han hecho una sola contribución a nuestra patria, ni en traslado de tecnología, ni en mejoría del medio ambiente, ni en mejoría del pago de las tierras que tienen las empresas eólicas en varios puntos del país”, agregó.

Por: Radio Formula