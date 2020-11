Fortuna inmerecida: La Feria

SR. LÓPEZ

En la muy católica y tradicional familia materno-toluqueña de este menda, era muy mal visto que se separara un matrimonio (no se divorciaban, se ‘separaban’), pero cuando tía Lola botó a su marido, le hicieron una comida sorpresa el siguiente domingo, la felicitaron y hubo mariachi, porque su largo matrimonio había sido un vía crucis, gracias al sapo de marido que padeció con sumisión exasperante. Lo del mariachi fue después que ella contó lo había echado del domicilio conyugal por unos tamales de dulce. Sí. Después de aguantarle borracheras, cuernos, malos modos y peores tratos, el sapo se despachó dos tamales de dulce, los favoritos de ella que nunca le habían gustado a él. Decía la tía que viendo sobre la mesa de la cocina las hojas de sus tamalitos, pensó: -Esto sí que no, ¡mis tamales, no! –y echa una furia, con el cucharón del mole, lo echó de la casa. Hay una gota que derrama el vaso.

Mientras sigue la efervescencia periodística mexica por el proceso electoral de los EUA -con candor de reo que se emociona por el posible cambio de carcelero-, tal vez sea conveniente recordar que en los tiempos que corren el tío Sam, lejos de proponerse cambiar su inveterada política del ‘gran garrote’ para América Latina, declaró el 17 de abril del año pasado, en voz del asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton: “(…) proclamamos orgullosamente para que todos lo escuchen: la Doctrina Monroe está viva y sana” (… ¿qué?… no, no Marilyn Monroe, sino la definida por John Quincy Adams, atribuida al presidente James Monroe porque la usó en 1823, en su sexto discurso sobre el estado de su país ante el Congreso).

Esa Doctrina establece ‘América para los americanos’ como advirtiendo a la Europa de entonces que se fueran olvidando de recuperar las colonias ya perdidas. Luego, campanudamente, se le metió en la cabeza a los políticos de EUA que ‘americanos’ eran ellos y América, en buena lógica, era de ellos. Es.

La declaración del Bolton no fue una nostalgia histórica, sino un ‘detente’ a Rusia y China, al anunciar nuevas sanciones económicas contra la ‘la troika de la tiranía’, Cuba, Nicaragua y Venezuela, esperando que México se vea en ese espejo. Los gobiernos de los EUA tienen todos los defectos que usted quiera y les conocemos, pero no son tarugos de nadie, anticipan muchas jugadas por delante y cuidan los intereses de sus ciudadanos, sus empresas y su país, sin escrúpulo ninguno. El senil discurso de nuestro Presidente, con aromas nacionalistas del cardenismo de hace 83 años (1937), lo toleran los EUA mientras sea solo un ejercicio de ventilación de garganta; pero de ninguna manera van a permitir que les quiera dar atole con el dedo en sus intereses geopolíticos ni cuestiones energéticas: el tema está zanjado, atado y bien atado en el T-MEC y varios otros acuerdos comerciales que tienen fuerza de ley.

Lo que motivó el cínico discurso de Bolton, no es preocupación solo de los EUA. La muy influyente y muy importante revista británica ‘The Economist’ (que circula nada más hace 177 años, controlada por la familia Rothschild que desde hace 202 años emite bonos para prestar dinero a gobiernos de todo el mundo… poquita cosa), en su número del 9 de mayo del año pasado, sacó un artículo titulado (agárrese): ‘La democracia está en riesgo en América Latina’, y menciona a nuestro país, más bien dicho, a nuestro Presidente:

“Muchos votantes latinoamericanos han abandonado a los moderados en favor de los populistas. El brasileño Jair Bolsonaro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) comparten una ambivalencia ante la dispersión del poder y la tolerancia a los opositores que son la esencia de la democracia. Bolsonaro, quien ha hablado de su nostalgia por el gobierno militar, tiene ocho generales en su gabinete de 22; AMLO está debilitando los centros de poder en competencia, como los gobernadores estatales electos”.

¿Vio?… fíjese bien: ‘ambivalencia’ ante la tolerancia de los opositores, que es esencia de la democracia. Antes de referirse a nuestro Presidente por sus nombres y apellidos, pone la revista:

“(…) muchos latinoamericanos se han desencantado con sus democracias. La economía de la región está estancada. La pobreza está más extendida de lo aceptable debido a la extrema desigualdad. Los gobiernos no están brindando seguridad a sus ciudadanos frente al aumento de los delitos violentos. La corrupción está muy extendida. El descontento de los votantes, expresado en las redes sociales, ha ayudado a promover a los líderes con una tendencia malsana a socavar las instituciones democráticas”.

Economía estancada (aplican restricciones, en México no está estancada, va en reversa), pobreza más extendida, inseguridad pública creciente, corrupción muy extendida (lectura recomendada: informe de la Auditoría Superior sobre el primer año de gobierno de la 4T… la fiesta de los millones -de pesos-, al descubierto, el principal pregón presidencial desenmascarado, todo mentira, todo palabras vanas, su gobierno es una orgía de ambiciones desbordadas, se roba cínicamente), descontento de los votantes, redes sociales corrosivas, y líderes socavando instituciones democráticas.

Y no puede sostener mucho tiempo la farsa el Presidente: la ‘Estafa Maestra’, que es hasta hoy su principal ‘logro’, aun cuando no es una averiguación iniciada por su gobierno, implica el posible desfalco de 7,670 millones de pesos… su administración solo en 2019, acumula observaciones por cerca del doble: 14,047 millones.

Así las cosas, sabiendo la habilidad del Presidente y sus cercanos para el encubrimiento, que se cuiden, le pisaron los callos al tío Sam, le colmaron el plato con su torpedeo a las empresas yanquis, BlackRock, la cervecera Constellation Brands, los petroleros y gaseros… de los EUA vendrán los escándalos y se pondrá de moda la diosa Némesis, la diosa de la justa venganza, la que en la mitología griega castigaba las malas acciones, la arrogancia y la buena fortuna inmerecida.