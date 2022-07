Fracasos del Tri tendrían consecuencias esta semana

Desde la Selección Mexicana, los combinados juveniles y hasta el representativo femenil, el verano tricolor, una vez más, ha estado plagado de fracasos. Si bien, las selecciones femeniles Sub 20 y Sub 17 lograron sus pases a las Copas del Mundo de la especialidad, la primera en el mes de marzo comandada por Maribel Domínguez y la segunda en el mes de mayo de la mano de Ana Galindo, estos resultados no maquillan la dura realidad que se vive al interior de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Este miércoles, Yon de Luisa, presidente del organismo, citó a una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, en donde se espera se den a conocer cambios en las estructuras deportivas, a cuatro meses del arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

De momento, está en entredicho el accionar de la dirección general deportiva que encabeza Gerardo Torrado, bajo su mando, el proceso de Gerardo Martino vio sus tres más importantes descalabros ante el acérrimo rival, Estados Unidos, la derrota en la Liga de Naciones de la Concacaf 3-2 en tiempos extra, una más en la Copa Oro y el duelo perdido por la mínima diferencia en el partido de eliminatoria mundialista.

Al final, con un cierto grado de sufrimiento y muchos cuestionamientos sobre el accionar del equipo, el Tri logró su pase a Qatar, aunque lo hizo en el segundo escalón del Octagonal Final, por debajo de Canadá.

A la par, a Luis Pérez le fue encomendada la tarea de conseguir el pase a la Copa del Mundo Sub 20 de Indonesia y el boleto a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Esto, un año después de que se especulara sobre su salida como estratega, en aquel entonces, de la Selección Mexicana Sub 17, luego de que el Huesca lo anunciara como auxiliar técnico de Nacho Ambriz.

Luis es una piedra angular de nuestro proyecto en selecciones nacionales. Estamos convencidos de que tendrá un proceso muy exitoso en la selección”, estas fueron las palabras de Gerardo Torrado para Adrenalina ante el hecho.

Pérez permaneció en selecciones inferiores, pero no pudo lograr el objetivo mundialista y olímpico con la Sub 20, el cuadro nacional se quedó en cuartos de final al caer ante Guatemala en una inaudita tanda de penales.

Como nunca antes, la Selección Mexicana Femenil contó con el apoyo de la Federación Mexicana de Futbol, pero también consumó un fracaso rotundo. El equipo femenil cayó de manera estrepitosa en el Campeonato W de la Concacaf, y con ello cortó sus aspiraciones mundialistas y olímpicas. A pesar de los apoyos que recibió la estratega Mónica Vergara para encarar este certamen, con 11 partidos amistosos como preparación al clasificatorio.

Es un fracaso personal, pero no del programa de selecciones femeniles, necesitamos seguir confiando porque estamos en transición, pueden ver que tenemos mucho potencial de lo que esta generación puede dar”, sentenció Vergara.

Todo parece indicar que la gestión de Vergara llegará a su fin. La estratega subcampeona del mundo en el 2018 con el equipo femenil Sub 17 y quien fuera la primera mujer a cargo del equipo mayor se quedó corta en la asignatura.

La permanencia de Gerardo Torrado, director general Deportivo de la FMF, así como la de Ignacio Hierro, director deportivo de selecciones nacionales, y la de Javier Mier, director de selecciones menores, se podría definir mañana.

Por: Excélsior