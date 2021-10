Gajes del oficio el “portazo” de damnificados en Puebla, asegura Obrador

GMx

Como “gajes del oficio” y resultado de una nueva forma de atender a damnificados, calificó Andrés Manuel López Obrador el “portazo” que presuntos afectados por el huracán “Grace” dieron el recinto ferial de Huauchinango, Puebla.

Tras el incidente de este domingo en el que se vieron involucradas unas 250 personas que argumentaban no haber sido censadas, el Presidente de México acusó en su mañanera de este lunes a organizaciones que están inconformes porque ya no son intermediarias.

“Estamos iniciando un método nuevo para atender a damnificados. Antes compraban enseres y víveres. Era un barril sin fondo. Estaban esperando que hubiera temblores e inundaciones, había empresas para eso y había sobornos.

Primero el auxilio a los posibles afectados, Conagua informa antes, Protección Civil federal, estatal y municipal también se encargan de eso; se prepara el Plan Marina y en una primera etapa se procura salvar a las personas”, expresó, acompañado de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

Detalló que en 40 días, alrededor de 60 mil hogares ya recibieron cerca de 35 mil pesos de manera directa y una cantidad igual de campesinos también ya recibieron 4 mil pesos, en territorio poblano, tras las afectaciones por las lluvias.

Entonces, qué es lo que sucede, que puede haber errores de que una comunidad no fue censada, pero por lo general lo que sucede es que las organizaciones ya no reciben los apoyos y entonces se molestan porque ya no son los intermediarios los que entregan esos apoyos y no lo hacemos así porque no llegaban los apoyos. Desde arriba comenzaba a menguar, agregó.

Los recursos “llegaban tan tarde, a los tres o seis meses que ya no lo aplicaban para apoyar a los damnificados.”

Reiteró que comenzará a realizar eventos masivos para que no haya portazos y porque la gente ya quiere interactuar con él.