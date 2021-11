Galimatías: Vuelo, dólares, renuncia y lista: somos

Ernesto Gómez Pananá

Santiago Nieto Castillo fue, durante el sexenio anterior, titular de la FEPADE, la instancia encargada de investigar delitos electorales y desde el inicio de este sexenio, se hizo cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, órgano al que corresponde supervisar, prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, -entiéndase -lavado de dinero–. Su tarea, al final, ha sido impedir simulaciones y que la ley se cumpla, tanto en lo electoral como en lo financiero. Es un técnico académicamente preparado dentro de un escenario en el que cualquiera puede resbalar, caer o cuando menos salir salpicado. Cómo le sucedió a él mismo este fin de semana.

Desde ayer sábado por la noche circuló en diferentes medios la renuncia de Paola Félix Díaz, al cargo de secretaria de turismo de la Ciudad de México, esto, según se pudo saber, debido a que se filtró la noticia de que voló el día viernes pasado desde la capital del país hacia la ciudad de Guatemala en un avión privado.

¿Y qué tiene que ver la exsecretaria de turismo capitalina -su vuelo privado y su renuncia- con el titular de la UIF? Pues que el viaje fue con motivo de acompañar al Doctor Nieto y a la Doctora Carla Humphrey -actual consejera del INE- en su boda, que se celebró este fin de semana en la ciudad de Antigua Guatemala.

De acuerdo a lo que se ha podido saber por los medios, las personas que arribaron a Guatemala en dicho avión, fueron detenidos durante algunas horas al identificarse en esa aeronave treinta y cinco mil dólares en efectivo, mismos que no habían sido declarados y que podrían catalogarse como de “procedencia ilícita”. Ironías de la vida: los invitados a la boda del fiscal encargado de vigilar que los flujos de dinero en nuestro país, los que vengan de otro país y los que se envíen también hacia el exterior, tengan una procedencia ilícita, son detenidos con ese dinero no reportado a bordo. No me detendré en ello. Según dan cuenta esos mismos medios, los pasajeros argumentaron ante la autoridad guatemalteca los orígenes de los recursos confiscados y el motivo por el que no fueron declarados: aparentemente todo en orden.

En lo que la columna de hoy quiere detenerse es en otro hecho también relacionado con el mencionado enlace nupcial: la lista de invitados, o al menos lo que ha podido saberse de ello a partir del hallazgo de los dólares en la aeronave.

En la aeronave volaron la efímera secretaria de turismo y su esposo, junto con Juan Francisco Healy Ortíz y su esposa; el productor teatral Alejandro Gou y otros cuatro pasajeros no identificados.

De acuerdo al periódico Reforma, también asistieron el exgobernador de Sinaloa y próximo embajador en España Quirino Ordáz, la ministra de la Suprema Corte de la Nación, Yazmín Esquivel, junto su esposo, el ingeniero José María Riobóo, uno de los mayores contratistas del gobierno federal; igualmente la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el exgobernador queretano José Calzada.

La lista continúa y es larga: Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial panista; Carolina Viggiano, secretaria general del comité ejecutivo nacional del PRI y actual diputada federal; Horacio Duarte, Administrador general de aduanas del SAT, Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados y -faltaba más- el diputado federal verde, Javier López Casarín. Todo el espectro electoral presente. Todos los colores en torno a los nuevos esposos. Aquí es donde quiero compartir mi diletante reflexión.

Dicen -quienes saben, yo no sé- que una de las máximas virtudes políticas es la de poder relacionarse con todos, incluso con los adversarios. Hasta ahí todo aparentemente. Démoslo por hecho: el reto en mi opinión, es entender cómo todos -en este caso todos los asistentes- por encima de sus diferencias, terminan coincidiendo en esta boda. Quiérase que no, nuestras acciones son las que nos hacen genuinamente distintos o involuntariamente similares, o hasta -iguales-.

Por lo demás, si algo hubiera de sospecha en los dólares no declarados, será tarea del doctor Nieto iniciar la indagatoria respectiva. Obligadamente, aunque sean sus invitados.

Oximoronas

Esta semana de anunciaron dos fármacos orales para “curar” el COVID-19 en su fase inicial, al mismo tiempo que los números en nuestro país se tornan estables -menos enfermos y menos decesos- mientras Europa ve venir su cuarta ola de contagios. En la inmensidad del tiempo y el espacio en los que existe nuestro planeta, la pandemia -dure lo que dure- no es sino un brevísimo suspiro del que estamos forzados a aprender.