Gobierno de AMLO va por “la lana” de los presuntos actos de corrupción en Pemex

GMx

“Queremos recuperar dinero, por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante, se calcula que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso tiene que devolverse al erario.

Por eso yo no veo mal el procedimiento, que no se aplicaba en México aunque existe, creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco.”

Así se refirió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los avances del caso Emilio Lozoya, quien se habría comprometido a dar información del caso de la venta de la planta Agronitrogenados y presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de una reducción en su pena.

En la conferencia matutina en la que el mandatario mexicano volvió a insistir en que “vamos bien” en el tema de la pandemia por el COVID_19 y respaldó el trabajo del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dejó claro que van por el dinero de la presunta corrupción ocurrida en Pemex en el sexenio anterior.

De acuerdo con información de El Economista, dijo que se sabe que los sobornos entregados por Odebrecht ascendieron a 10.5 millones de dólares y la compañía logró ganancias de unos 40 millones dólares, según información de investigaciones realizadas en Estados Unidos.

Dijo, además de volver a calificar como politiquerías, algunas inconformidades de parte de gobernadores del PAN, que se pretende analizar en qué tipo de contratos participó Odebrecht en territorio mexicano.

Agregó incluso que si hay funcionarios de la paraestatal involucrados serán sancionados.

“Se habla de una planta de etileno en Coatzacoalcos que se contrató y Pemex entregó gas, se comprometió a entregar gas para la planta, dejando sin gas a las plantas de Pemex. Un contrato muy desfavorable a Pemex, o sea, se agravó la situación financiera de Pemex, se afectó a Pemex con ese acuerdo y además la planta se financió con créditos de la banca de desarrollo de México. Entonces, sí es un asunto relevante.

No hay que generalizar, no hay que decir que todos los legisladores fueron sobornados, eso no; además, no adelantar vísperas, no especular, si se tiene el compromiso del señor Lozoya de dar la información a cambio de una reducción de pena.”