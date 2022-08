Gobierno de México analiza dejar de otorgar permisos a empresas cerveceras

Para hacer frente a la escasez de agua en el país, sobre todo en los estados del norte, como ha sido el caso de Nuevo León, recientemente, el Gobierno de México analizaría dejar de otorgar permisos a empresas cerveceras que consumen una gran cantidad del líquido y a cambio, ofrecer concesiones en el sur-sureste.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló la necesidad de poner orden en las entregas de concesiones como sucedió con el caso de la cervecera de la empresa Constellation Brands en Mexicali que luego de una consulta se determinó que no era viable su operación por la cantidad de agua que ocuparía en detrimento de las familias de esta ciudad y se decidió su cambio de inversión a Veracruz.

“Entonces, tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso, por ejemplo, a las cerveceras. Entonces, no se trata de decir: Ya no vamos a producir cerveza, es decir: No se va a producir cerveza en el norte, o sea, ya veda.

“¿Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el Papaloapan. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se está sacando es agua con arsénico. No vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua, como sucede en la Laguna, eso no se puede”, subrayó.

Reconoció que, pese a que México es el país que más produce cerveza en el mundo lo que significa mayor inversión, empleos y divisas por la exportación, ello se debe hacer con responsabilidad sin agotarse los recursos naturales de una región.

“Estoy convencido de que, desde hace tiempo, pero creo que por lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos es importante poner orden en todo lo que es las concesiones de agua y darle la prioridad, como debe de ser, al usuario, al que utiliza el agua para alimentarse, para desarrollarse, El agua vinculada al consumo básico de los seres humanos, un derecho humano. Entonces, eso lo vamos a garantizar y es cosa de que revisemos cómo”.

Acusó que autoridades del pasado fueron las que otorgaban permisos para la explotación de pozos de agua, poniendo por encima lo económico a lo ambiental y lo humano.

Por: Excélsior