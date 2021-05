Grupos ajenos a las normales azuzan a los normalistas en Chiapas, denuncia AMLO

GMx

Aunque hizo un llamado a no utilizar la violencia de uno u otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que grupos ajenos a las normales rurales de Chiapas están agitando las aguas luego de la detención de 95 normalistas que incurrieron en actos vandálicos.

“Todos fuimos jóvenes y fuimos rebeldes, pero hay que luchar sin violencia. No hay problemas de fondo, en el caso de Chiapas, y hay grupos que no están vinculados a las normales rurales, que pertenecen a otras organizaciones.

Los líderes que antes tenían causa ya se quedaron como rebeldes sin causa y andan buscando cómo confrontar, cómo generar conflictos, pero no son los jóvenes”, afirmó en la conferencia mañanera de este martes.

Indicó que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está dando seguimiento al caso de los normalistas y consideró que todos podrían quedar libres porque “hay voluntad de que se dialogue y se llegue a un acuerdo.”

“Los movimientos tienen que ser no violentos. En el caso de los jóvenes de Chiapas, con información que tiene la autoridad, tiraron bombas, eso no, no está bien.

No hay que luchar con violencia. Lo más eficaz para conseguir que haya justicia, lo más eficaz es la no violencia, la resistencia civil pacífica, como lo hizo Gandhi, Mandela, Luther King, ahí están las enseñanzas, no a la violencia.”

Además de asegurar que su gobierno no reprimirá, alertó que hay que tener “mucho ojo con los provocadores, porque siempre hay gente interesada, seudo líderes que lo que quieren es buscar una negociación y muchas veces es a cambio de dinero y los jóvenes ni saben.”

Retomó el caso de dos “jovencitas que perdieron la vida se subieron a un tráiler de doble remolque” en Puebla hace unos días.

“Se suben las muchachas (normalistas) en la caseta, avanza el tráiler, se lanzan y pierden la vida”, dijo.

Están las investigaciones abiertas para detener al chofer, se habla con las mamás y dicen que en la escuela obligan a los alumnos a este tipo de actos porque si no, no tendrían derecho al comedor o a otro tipo de beneficios, afirmó.