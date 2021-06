Habrá derecho réplica para el quién es quién en las noticias falsas: Obrador

GMx

Además de prometer que en un año será reinaugurada la Línea 12 del Metro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que abrirá una sección dentro de su conferencia mañanera para un “quién es quién en las noticias falsas”; sin embargo, habrá réplica.

Preguntado por un presentador de al Rojo Vivo, ofreció que los aludidos tendrán posibilidad de responder.

Consideró que el “quién es quién en las noticias falsas” se podría hacer los viernes, para que, el lunes, quien quiera replicar pueda hacerlo presencialmente, “por carta o en las mismas redes sociales.”

Acusó de nuevo a periodistas, “sin generalizar”, de cobrar en organismos empresariales y de ser financiados por la Embajada de Estados Unidos.

“Es una prensa, la de México, muy corrupta. Y muchos articulistas, están acostumbrados a vivir del Presupuesto. No es solamente un asunto ideológico, sino que ya no reciben el dinero que recibían antes. Parece que es muy vulgar, pero hay que decirlo, pero a nadie se les acosa.

Eso de que se les escucha y se les espía, falso. Lo que pasa es que están perdiendo espacios; ya no son lo que eran antes, porque el pueblo no les cree, cada vez pierden más credibilidad.

También lo digo con mucha sinceridad, no generalizo. Hay afortunadamente periodistas honestos, camarógrafos, fotógrafos, que merecen todo mi respeto y toda mi admiración.

Aquí estamos hablando de una élite, son los de arriba. A lo mejor usté (dijo al reportero de Al Rojo Vivo) no lo sabe, pero los medios de información más influyentes en México pertenecen a los hombres más ricos del país; ahí empezamos, luego se vinculaban los negocios que se hacían con el gobierno a partir del uso de esos medios”, detalló.

Si se les trataba bien a los medios hablaban maravillas del Presidente, afirmó.

“El dueño de El Financiero recibió un crédito de 100 millones de dólares de la banca de desarrollo.

El dueño de El Universal tiene también crédito en la banca de desarrollo, pero lo que recibían de publicidad eran cantidades estratosféricas. No tenían llenadera.

Entonces se enojan mucho porque ya no se recibe ese dinero porque se utiliza para mejorar la situación de más de 60 millones de pobres que hay en el país.”

SEDENA

En otro asunto, negó que el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval esté recibiendo la pensión para adultos mayores que, se comenzará a entregar a quienes cumplen 65 años.

QUADRI

Respecto a las críticas contra la clase media, afirmó que ha tocado el tema de Gabriel Quadri, ex candidato presidencial y ahora diputado federal porque “a lo mejor muchos no sabían que Quadri piensa que no debían existir Guerrero, Chiapas y Oaxaca.”

Reiteró que, en la Ciudad de México, Morena perdió la mitad de la capital por los ataques de la prensa.

“Qué pasó en la elección, no pudieron. No les funcionó la casita y de que le van a seguir, claro. Y tienen todo su derecho.”