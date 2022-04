Hay evidencia de acoso a mi hija: Papá de Debanhi

La mañana de este viernes, el papá de Debanhi denunció que dentro de los videos que él analizó, y que se tardaron bastante en la fiscalía, hay uno donde aparece el taxista, antes de la foto que todos conocen donde se le ve a ella en la calle.

… “el taxista Juan David le extiende las manos al pecho de mi hija, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso y por eso se bajó del taxi. Pero el fiscal dice que no hay delito que perseguir, por eso estoy molesto con el fiscal. Mi hija está muerta por gente incompetente”, dijo el padre de la joven hallada sin vida.

“Acuso a Juan David Cuellar de detonar todo esto, eso detonó que mi hija se bajara del taxi, no se debió haber bajado porque era un taxi de alquiler de Didi”, añadió.

El papá de Debanhi dice que se enteró de este video hace dos días y reiteró que la fiscalía no hizo su chamba. «Ya no confío en la fiscalía, no confío en Rodolfo», lamentó Mario Escobar.

Mencionó que Rodolfo Salinas, el fiscal del estado le dijo ‘no hay delito que perseguir… y no se vale”, señaló el padre con la voz quebrada.

«ESTAMOS HARTOS, estamos hartos de que les pase esto a nuestras niñas, Ahora le tocó a Debanhi, mañana ¿quién será?»

“Las amigas no se abandonan”, señaló el papá de Debanhi sobre las chicas con las que iba y la dejaron sola en la fiesta.

“Mucha gente mi criticaba y decía que esto era un circo, esto no es un circo, MI HIJA ESTÁ MUERTA”, dijo casi llorando el hombre.

En tanto la empresa Alcosa no ha justificado por que no tienen algunos minutos que son muy importantes, que es cuando la joven caminó, “los videos desaparecieron por arte de magia, eran dos videos donde está de frente”, denunció el señor Mario, papá de la fallecida.

Por: Excélsior