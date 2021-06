Hay paz y gobernabilidad en el país, asegura AMLO a cuatro días de los comicios

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se refirió de nuevo a las elecciones de este domingo 6 de junio y aseguró que el país está en paz, pese a hechos violentos que han cobrado la vida de casi unos 40 candidatos a algún cargo de elección popular, principalmente locales.

“No hay riesgos de gobernabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la inseguridad todos los días y se puede hablar de paz y gobernabilidad en todo el país”, indicó.

No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto, no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa de otras naciones donde hay confrontación; “en México no y eso lo hemos logrado entre todos”, dijo también.

“Por más que quieran magnificar, no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo no vivimos en una sociedad perfecta pero hay paz y gobernabilidad”, concluyó sobre el tema.

CLASES PRESENCIALES

Sobre el regreso a clases presenciales, estimó que el 75 por ciento de las escuelas se han limpiado en el sector público para el regreso con medidas sanitarias.

Son pocos los estados y poco el número de alumnos que han regresado a clases, pero estamos seguros que a partir del lunes va incrementarse, dijo.

Indicó que son 15 mil millones de pesos entregados mediante “La Escuela Es Nuestra”, aunque se trata de un programa anual.

SEGURIDAD

Toda la seguridad Coatzacoalcos y en Salina Cruz, Oaxaca; de Ixtepec a Tapachula y de Coatzacoalcos a Palenque estará a cargo, en materia de seguridad de la Armada de México, informó en otro asunto y a pregunta de una reportera.

“Las refinerías y la zona del Tren Maya, va estar a cargo de la Secretaría de Marina, es un acuerdo que se tomó.”

EL AVIÓN

AMLO también fue preguntado respecto de la polémica del avión presidencial, rechazado por el Comité Olímpico Mexicano, como el medio de transporte para la delegación olímpica mexicana que participará en Tokio, Japón.

Queríamos darle uso porque no se ha usado ni se va usar. Queríamos venderle pero no hay quien lo compre, porque es tan lujoso que les da pena que se sepa que alguien tiene un avión así, indicó.

“Estoy todavía haciendo gestiones para venderlo. Sí quiero decirles algo que es importante, si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento, de todas maneras lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo.

Un día les voy a hacer la cuenta de cuánto nos hemos ahorrado por no usar el avión presidencial.”

Imagínense cuánto me ahorré ayer que fui a Veracruz y regresé por el Día de la Marina; cuánto hubiese costado el viaje, agregó.

Si no acepta el COM no hay ningún problema; ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y estoy seguro que les va ir muy bien.

-¿Se van a mantener los apoyos por medalla?, le plantearon

-Pues sí, y se va mejorar, pero vamos a esperar a la reunión…