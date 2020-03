Hay un PRD vivo: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Sin duda que el Partido de la Revolución Democrática que dirige en Michoacán Juan Bernardo Corona Martínez busca refrendar el triunfo y mantener la gubernatura, por ello anda muy activo promoviendo la unidad y para ello echa mano de jóvenes talentosos como Helder Valencia quien a pesar de su juventud ha ocupado puestos importantes en la administración pública y en el propio Comité estatal perredista, por lo que se le augura un gran futuro político.

Mire usted, Juan Bernardo acudió al Conversatorio “Origen y logros del PRD para la vida democrática en el país”, que se llevó a cabo en Jiquilpan, con la finalidad de seguir posicionando la Ruta de la Unidad 2020, y ahí se reconocieron las aportaciones de los liderazgos, fundadores y de la militancia, pero sobre impulsar a las nuevas generaciones.

Pero desde mi punto de vista, dicho evento se vio manchado con la presencia del tristemente célebre José Guadalupe Hernández Alcalá, mejor conocido como “Lupo”, pues este ex funcionario en el gobierno de Leonel Godoy Rangel no goza de buena reputación que digamos, y si quieren los perredistas ganar, deben hacer de lado a personas como el también ex diputado porque le restará votos.

Hoy en Michoacán hay un PRD vivo, vigente, con rumbo y dirección, dijo Juan Bernardo al señalar que la política se trata de sumar, de escuchar, incluir y fortalecer a la militancia, liderazgos y a los nuevos cuadros, porque lo hemos dicho, “cuando vamos unidos, juntos, nada ni nadie nos detiene”.

TOÑO SOTO ELECTO COORDINADOR PARLAMENTARIO

Ya se esperaba que Toño Soto asumiera la coordinación del grupo parlamentario de la fracción de legisladores perredistas en el Congreso local, pues era el más apto para el cargo, sin menospreciar la capacidad de sus compañeros, pues su experiencia y capacidad no está en la mesa de discusión.

De esta manera se reafirma la cohesión de la y los diputados perredistas en el Poder Legislativo michoacano. Asimismo, la diputada Araceli Saucedo Reyes, y los diputados Antonio Soto Sánchez, Norberto Antonio Martínez Soto, y Humberto González Villagómez designaron a Octavio Ocampo Córdova como su vice coordinador parlamentario.

Recordaron que pese a las variaciones numéricas que el Grupo Parlamentario ha experimentado a lo largo de esta Legislatura, su fortaleza ha estado a prueba de toda duda y ha permitido el tránsito de las tareas parlamentarias.

El Grupo Parlamentario del PRD ha apostado en todo momento –y lo seguirá haciendo- al diálogo y los consensos al interior de la Legislatura, bajo un pleno respeto en la construcción de mayorías en aquellos temas en que las visiones sobre asuntos específicos no han sido compatibles.

SE PELEA LA CNTE POR LA DIRIGENCIA

No cabe duda que Michoacán tiene mala suerte en materia educativa, o más bien tiene maestros irresponsables que con tal defender sus intereses personales y de grupo dejan a los cientos de niños son clases.

Sucede que los sicarios de la educación, mejor conocidos como centistas, se dividieron y actualmente hay dos secretarios generales, Benjamín Hernández Gutiérrez y Gamaliel Guzmán Cruz, quienes enfermos de poder no les importa la educación de la niñez quienes al final de cuentas son los perjudicados pues el segundo está llamando a una marcha para defender dizque la legalidad de su fracción.

¿Qué culpa tienen los niños de sus pleitos internos?

¿Por qué no marchan sábados o domingos?