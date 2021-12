Hazaña: alemán cruza el Cañón del Sumidero en una cuerda

A las 8:30 horas comenzó la aventura del alemán Alexander Schulz, quien cruzó el Cañón del Sumidero a través de una cuerda floja y a mil 200 metros de altura.

Con la intención de promover a Chiapas como un destino turístico de clase mundial, el cruce fue realizado de un punto cercano a la comunidad El Triunfo hasta el mirador conocido como Los Chiapa.

Durante esta hazaña, dice el reporte de los organizadores, Alexander logró romper 2 nuevos récords mundiales: El cruce del highline más largo del mundo con los ojos vendados (1712 m de longitud) y el cruce del highline más alto del mundo con los ojos vendados (800 m de altura).

DEPORTE EXTREMO

El deporte highline es conocido en español como “cinta tensa”, es un deporte de equilibrio en el que se usa una cinta que se engancha entre dos puntos de anclaje, generalmente árboles y se tensa.

El día previo al evento, Alexander comentó que por ser una experiencia nueva sintió mucho miedo por la exposición física en un espacio tan abierto, pero una vez familiarizado con el lugar logró una sensación muy enriquecedora, mostrándose totalmente listo para lograr los objetivos del proyecto.

Al recibir a Alexander en el Mirador Los Chiapa una vez que concluyó el cruce de 1720 m sobre la cuerda, dando un total de 4080 pasos, nos comentó que se siente muy agradecido y orgulloso de haber logrado estos récords en un lugar tan especial y único en el mundo como lo es el Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Apéndice

¿Para ti que significa este nuevo reto? El significado de este reto es superar mis propios miedos, disfrutar de la belleza de este lugar mágico.

¿Cuál es la sensación de estar en el Cañón del Sumidero? Desde el inicio se siente mucho miedo porque es una experiencia nueva con mucha exposición física en un espacio tan abierto pero muy bello. Una vez que me familiarizo con el lugar es una sensación muy enriquecedora. En el momento que estoy sobre la línea me conecto con todos mis sentidos y creo una conexión muy especial con las aves ya que me siento uno de ellos y nos unificamos en un omento muy especial. ¿Cómo te preparas para este reto? En este reto en particular me prepare por varios meses en Slacklines de la mitad de longitud, paso muchos días y horas entrenando para este momento en Alemania. En México tuvo la oportunidad de entrenar sobre la línea del cañón del sumidero varios días y eso ayudó mucho a mi entrenamiento físico y mental, en el día del evento antes de subirse a la línea practico yoga y meditación para estar completamente concentrado.

¿Qué le dirías a las personas que te escuchan para motivarlos? La mejor forma de motivar a la gente es contarles tu propia historia, dando ejemplos de sensaciones, miedos y esfuerzo. Caminando sobre el Slackline me ha dado muchas lecciones de como llevar a cabo muchas situaciones en la vida.

¿Cómo esta conformado su equipo? En este proyecto en especial fue una logística muy compleja ya que una línea tan larga como ésta necesita de un gran equipo para ejecutarlo. De mi propio equipo son 4 alemanes y por parte de México nos apoyaron 4 personas que le ayudaron en todo momento. Estoy muy agradecido con toda la ayuda de la gente ya que gracias a ellos se pudo lograr este gran reto. ¿Qué es lo mas complicado de hacer Highland? La parte más critica de este proyecto fue cruzar la línea de anclaje ya que se utilizo un dron para transportarla de un lado a otro, fue parte del mismo reto y fue completamente exitoso.

¿Qué recuerdas de tu primera vez haciendo Highline?

Su primer Highline fue en 2011 en una línea de 20m fue muy emocionante en un principio porque no me podía parar, me costaba mucho trabajo, tenía un palo de un costado para detenerse y ayudarse a levantarse. Cuando lo logré por primera vez me sintí t…