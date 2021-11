Hermana de Octavio Ocaña denuncia que policía robó cadena al actor

Tras la muerte del actor Octavio Ocaña, familiares y amigos han dejado varios mensajes en sus redes sociales para despedirse.

Una de ellas fue su hermana Bertha, quien en un emotivo mensaje dijo adios a Octavio, Benito en la exitosa serie de comedia ‘Vecinos’.

Tu familia fue lo que más amaste en esta vida y lo demostraste a cada segundo de tu corta pero memorable vida. Te me fuiste enamorado de una gran mujer y de su bello hijo, te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso”

Nunca voy a volver a estar bien, nunca te voy a olvidar, nunca voy a volver a ser la misma de antes porque te llevaste contigo un pedazo de mi vida. Hoy no soy fuerte, hoy no me sé defender de la vida. Estoy segura que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y que este dolor vaya sanando, te amo, te amo y te amo y eres fuiste y siempre serás lo que más ame en la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además del mensaje de amor que conmovió a más de uno, Bertha publicó en sus historias algunas fotos Octavio, así como algunos de los bonitos mensajes que ha recibido por parte de los fans del actor, quienes no dudaron en poner una foto suya en sus altares de Día de Muertos.

Pero también publicó una foto con un mensaje que indignó a más de uno, pues, afirma, una de las mujeres policías que se encontraba en el lugar del accidente le robó una cadena a su hermano.

¿Qué le robó al actor?

Luego del choque y del disparo comenzaron a circular varios videos en redes sociales. Uno de los que más impacto causó fue en el que aún se ve con vida al actor mientras distintos elementos de seguridad revisan la camioneta, mientras otros más mantienen arrestado a uno de los acompañantes.

Durante uno de los videos se ve a una mujer policía caminando por la escena del accidente. Y es justo ahí cuando Bertha notó algo extraño en sus manos.

De acuerdo a la joven, la policía aprovechó que estaba revisando la camioneta para sustraer un objeto personal de Octavio.

“Esta muerta de hambre, asesina, ratera, se guardó una esclava que siempre traía puesta mi hermano, una prueba más de que son unos cerdos, asesinos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, publicó.

Por: Excélsior