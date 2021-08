Hoy en el Congreso

De la revocación de mandato a los pendientes /Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector. Éstos son algunos de los temas de la semana en el Congreso de la Unión.

Revocación de mandato

La semana pasada inició candente, el lunes 16 de agosto las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda presididas por las senadoras de MORENA Mónica Fernández Balboa y Ana Lilia Rivera Rivera aprobaron a la carrera el Dictamen Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. Desde aquí quedó claro que el bloque opositor estaba en contra de la redacción y sentido del dictamen. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano dejaron claro que no avalarían un periodo extraordinario; criticaron la prisa por aprobar un proyecto de dictamen no terminado y solicitaron lo siguiente:

Retirar el dictamen e instalar una mesa técnica de trabajo plural, donde se escuche también al INE.

Consideraron que el proyecto de dictamen tiene deficiencias en su contenido además de incluir consideraciones sesgadas.

Comentaron que la pregunta debe apegarse a la definición de revocación de mandato, que es la pérdida de confianza de los ciudadanos a un mandatario; no es un ejercicio de ratificación, además de que la ley carece de consenso plural y solvencia técnica.

Recordaron que cuando se aprobó la reforma constitucional de Revocación de Mandato en el Senado, se asumió el compromiso que en la construcción de la Ley se iba a instalar mesa de discusión plural. “Y ese compromiso no se ha honrado”.

Aclararon que la oposición no busca frenar, sino construir mejor la ley; se trabaje en equipo y se cambie la pregunta, porque no es ratificar un mandato.

Insistieron en establecer el término de Ratificación; es “pervertir el sentido de la Constitución”. “Revocación es cuando el presidente de la República esté fallando sus compromisos”.

Los legisladores de MORENA y el PES se negaron a escuchar, incluso la senadora del PT Nancy De la Sierra Arámburo y el senador del PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cué abandonaron la reunión porque el dictamen que se presentó no estaba acabado y traía párrafos encorchetados; dejaron en claro que se debía aprobar un dictamen consensado.

Para el miércoles 18 de agosto, brincándose los tiempos y los conductos, se incluyó en el orden del día de la Comisión Permanente la propuesta de Ricardo Monreal, es decir, de MORENA y sus aliados, a través de un comunicado de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, por el que solicitaba se convocará a un Periodo Extraordinario de Sesiones durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Se le exentó de todos los trámites y se sometió a discusión y aprobación. El resultado fue de 23 a favor y 12 en contra, y por un voto no logró MORENA la mayoría calificada para que el pleno de la Comisión Permanente analizará y aprobará la petición de una sesión extraordinaria.

Pero como era orden del Ejecutivo Federal sacar la revocación de mandato a como diera lugar los legisladores de MORENA y aliados presionaron para se convocará nuevamente a reunión del pleno, cosa que sucedió el jueves 19, y una vez más el bloque opositor hizo patente su rechazo y MORENA y aliados no lograron que se aprobara el periodo extraordinario y por consecuencia el dictamen se discutirá en septiembre y no en un extraordinario como lo quería el Ejecutivo.

Esto deja varias lecturas: por un lado, el cambio de operadores políticos para cabildear el periodo extraordinario. El presidente hizo a un lado al coordinador de MORENA en el Senado Ricardo Monreal, que se quiera o no tiene experiencia en estos menesteres y designó a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien literalmente fue bateada por los coordinadores del PAN, PRI, PRD y MC.

Otra lectura, que es la más importante, es que la correlación de fuerzas cambió y MORENA y aliados en la LXV Legislatura, no podrán aprobar reformas constitucionales porque no reúnen las dos terceras partes de los integrantes en ambas cámaras, es decir, se acabaron las aprobaciones sin cambiar un punto y una coma, que por cierto ha costado acciones de inconstitucionalidad por no escuchar razones y cumplir al pie de la letra las ordenes del Ejecutivo Federal. Ante este escenario o nueva reconfiguración de la Cámara será importante que los coordinadores parlamentarios tiendan puentes de dialogo con sus pares y mostrar disposición a la negociación sana y el diálogo con las demás fuerzas políticas.

Registro de Diputados electos

El pasado 20 de agosto y hasta el 28 del mes la Cámara de Diputados realizará el proceso de credencialización de las y los integrantes de la LXV Legislatura. La credencial les servirá como identificación y acceso al Salón de Sesiones de dicha cámara. El trámite lo realizará el personal de la Secretaría General de la Cámara de Diputados cuya titular es Graciela Báez Ricárdez.

El registro será conforme a partidos y por principio de mayoría relativa y representación proporcional. La credencial que reciban les dará acceso a la Sesión Constitutiva prevista para el domingo 29 de agosto, a las 11:00 horas. Para el viernes 20 de agosto realizarán el proceso los legisladores del PVEM, de mayoría relativa. El sábado 21 y domingo 22 de agosto será el turno para el PRI, electos por mayoría relativa.

El lunes 23 de agosto los legisladores de MORENA por mayoría relativa, y de la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El martes 24 de agosto acudirán los de Movimiento Ciudadano, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Además, de representantes del PRI, por principio de representación proporcional.

El miércoles 25 de agosto los de MORENA tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

EL jueves 26 de agosto: MORENA, por mayoría relativa, así como integrantes del Partido del Trabajo, por mayoría relativa y por el principio de representación proporcional.

El 27 de agosto MORENA mayoría relativa, y PVEM, de representación proporcional. Así como los del PAN por mayoría relativa y representación proporcional, y del PRD por representación proporcional.

Finalmente el sábado 28 de agosto, el PAN por mayoría relativa y representación proporcional, así como atención de casos por resoluciones judiciales.

Con este registro se puede decir que inicia la organización y Funcionamiento de la Cámara de Diputados. El 29 de agosto están citados para la Sesión Constitutiva que se llevará a las 11:00 horas.

Inicio de trabajos de la LXV Legislatura

Los primeros asuntos que marcan el inicio de los trabajos de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, iniciará con la entrega del Informe Presidencial que el Ejecutivo Federal remite al Poder Legislativo y que contiene el resumen de actividades de un periodo determinado. Esté se entrega el 1 de septiembre de cada año.

Para el 8 de septiembre como lo marcan diversos ordenamientos legales el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2022.

Su aprobación estará sujeto a la negociación entre dos bloques, por un lado MORENA, PT y PVEM y por el otro el bloque opositor conformado por el PAN, PRI, PRD. Así como Movimiento Ciudadano.

Esta configuración de la LXV legislatura también impactará en la integración de los órganos de Gobierno como es la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política y en la nueva integración de comisiones. Para este primer año legislativo se verá quien asume la presidencia de la Junta de Coordinación Política y quien la Mesa Directiva.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.