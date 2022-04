Hoy en el Congreso: De la reforma eléctrica a los comisionados del INAI

De la reforma eléctrica a los comisionados del INAI

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Reforma Eléctrica:

El lunes 28 de marzo inició el proceso de dictaminación para aprobar la reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo en octubre de 2021. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Energía se declararon en sesión permanente y decretaron un receso, para reanudarla el próximo lunes 11 de abril, a las 11:00 horas, con la finalidad de dictaminar la iniciativa. Precisaron que la intención es que el dictamen circule con toda oportunidad entre el 4 y 6 de abril, cuando menos cinco días de anticipación, el proyecto de dictamen conforme al Reglamento, porque todavía no lo hay y se está elaborando. Se tiene previsto aprobarla ante el Pleno el 13 de abril que es miércoles de semana Santa.

Lo más seguro es que no se incorporen cambios y se dictamine en los términos enviados por el Ejecutivo. La moneda está en el aire los grupos parlamentarios del PAN, PRI PRD y MC han declarado que si no se incorporan cambios a la iniciativa ellos votarán en contra. En estos momentos son peligrosos los coqueteos legislativos, lo anterior, porque el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), enlistó en el orden del día una contrapropuesta a la reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo. La iniciativa causo revuelo entre los legisladores del PAN y PRD, donde crecieron las sospechas de un arreglo del PRI con MORENA, para votar en favor de la propuesta presidencial.

Aunque la iniciativa fue retirada, el PRI informó que la iniciativa fue presentada a título personal y no representaba la postura del partido. Pero la incertidumbre se dio y hay que esperar en su momento la postura definitiva del PRI.

Ley de Movilidad:

El martes se aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Su aprobación fue producto de un acuerdo de consenso para el desarrollo y la vida urbana. A partir de ahora, quienes manejan cualquier tipo de vehículo motorizado estarán obligados a cursar un examen serio y riguroso como requisito para obtener su licencia, habrá límites de velocidad más estrictos, con el propósito de disminuir siniestros, muertes y nuevas discapacidades, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, asientos de retención infantil o casco obligatorio para los usuarios de motocicletas. La movilidad de los peatones y ciclistas será realmente priorizada.

Además de lograr el consenso para su aprobación es de resaltar la buena hechura legislativa, porque fue el trabajo de legisladores, autoridades federales, locales y sociedad civil, y porque representa un cambio en las mentalidades de los ciudadanos

La ley que fue también posible por una reforma constitucional, en el que jugó un papel central la diputada Aleida Alavez, y luego con una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que sienta las bases para que México tenga otro tipo de ciudades, otro tipo de vialidades y otro tipo de relación con las personas que caminan las calles de este país, con las personas que se mueven en transporte público, con las niñas y los niños que salen todos los días a las calles o que utilizan diferentes vías para llegar a su escuela, con sus mamás, con sus papás, con las personas adultas mayores.

Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Vial que tendrá dentro de sus facultades establecer las bases de planeación, operación, funcionamiento, evaluación, así como diseñar y aprobar la política nacional en materia de movilidad y seguridad vial.

También establece medidas mínimas de tránsito que deben ser incluidas en los reglamentos de tránsito en lo local como el establecimiento de límites de velocidad, la obligatoriedad de algunos aspectos que ayudarán a evitar muertes en accidentes viales como lo es el uso de cinturón de seguridad para todos los pasajeros. Que los menores de 12 años viajen en asiento trasero como medida de seguridad, la obligación a las entidades federativas y los municipios de realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente con el objetivo de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol, entre otras. El dictamen con modificaciones se turno al Senado de la República.

Ahora les toca a las Comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado analizar los cambios realizados por la Cámara de Diputados, por lo pronto acordaron realizar una reunión extraordinaria, el próximo lunes 4 de abril, se espera que en la misma semana se apruebe ante el Pleno el dictamen.

Comisionados del INAI:

El viernes pasado las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia del Senado de la República, aprobaron con 18 votos a favor, 5 en contra y una abstención el dictamen con dos listas con los nombres de las y los candidatos que cumplieron con los requisitos para el cargo de comisionada y comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El dictamen contiene dos listas una de 7 mujeres que contempla a Ana Yadira Alarcón Márquez, Josefina Buxadé Castelan, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, María de los Ángeles Guzmán García, Marina Alicia San Martín Rebolloso, Zulema Sánchez Martínez, y a María Solange Maquei.)

La segunda lista de 6 candidatos contempla a Hertino Avilés Alvabera, Miguel Castillo Martínez, Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega, Ricardo Salgado Perrilliat, y a Julio César Bonilla Gutiérrez.

El acuerdo de las comisiones se remitirá a la Junta de Coordinación Política, para que ellos a su vez, procedan con el trámite correspondiente.

Cabe recordar que para lograr esta resolución en comisiones, se realizó un trabajo extenso donde se entrevistaron a 48 aspirantes durante cuatro días. Ahora será la Junta de Coordinación Política la encargada de darle fluidez al dictamen aprobado y se espera que en la semana tomen protesta los dos nuevos comisionados.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.